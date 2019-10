Kalendář testů MotoGP bude zredukován

Počet Velkých cen MotoGP narůstá, v roce 2022 by se mělo jet dokonce 22 závodů, proto se FIM rozhodla zredukovat množství testů. V příštím roce už se nebude testovat v Brně a pak ani na konci roku ve Valencii.

V roce 2021 pak dojde k další redukci testovacího programu. Nebude se už testovat ani v Kataru před zahájením sezóny.

Sezóna 2020 19. - 20. listopadu 2019 Valencie dvoudenní oficiální test 25. - 26. listopadu 2019 Jerez dvoudenní soukromý test 2. - 4. února 2020 Sepang třídenní shakedown test 7. - 9. února 2020 Sepang třídenní oficiální test 22. - 24. února 2020 Katar třídenní oficiální test 4. května 2020 Jerez jednodenní pozávodní test 8. června 2020 Barcelona jednodenní pozávodní test 15. - 16. června 2020 Finsko testování pneumatik od Michelinu (pouze testovací jezdci) 15. - 16. září 2020 Misano dvoudenní soukromý test

Sezóna 2021 19. - 20. listopadu 2020 Jerez dvoudenní oficiální test 1. - 3. února 2021 Sepang třídenní shakedown test 6. - 8. února 2021 Sepang třídenní oficiální test

Termíny dalších testů v roce 2021 budou zveřejněny, až bude známý kalendář závodů pro rok 2021. Předpokládá se, že by se před začátkem sezóny 2021 mohlo testovat v Indonésii, pokud se Indonésie v tomto roce přidá do kalendáře. V průběhu roku se pak uskuteční dva jednodenní testy po některém ze závodů. Kterých dvou okruhů se to bude týkat, bude upřesněno později. Dvoudenní test pak ještě bude pravděpodobně v Misanu.

Zdroj: motogp.com, foto: Repsol