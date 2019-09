Kallio nahradí Zarca ve zbytku sezóny

Před nedávnem Johann Zarco a KTM oznámili, že na konci letošního roku ukončí spolupráci, přestože spolu měli smlouvu ještě na příští rok.

Nakonec je vše ještě trochu jinak. Zarco u KTM končí s okamžitou platností. Závod v Misanu byl pro něj posledním ve službách KTM. Od závodu v Aragonu až do konce letošní sezóny bude místo Zarca jezdit Mika Kallio, který je testovacím jezdcem KTM.

„Museli jsme se rozhodnout, abychom zajistili, že své zdroje využijeme co nejlepším způsobem,“ řekl Pit Beirer, ředitel KTM Motorsport. „Pevně věříme, že Mika nám v této fázi může pomoci díky svým znalostem a zkušenostem. Je velmi důležité, abychom si ověřili výsledky našich testů v reálných závodních podmínkách, abychom mohli zahájit naši sezónu 2020 v co nejlepší pozici, “ řekl dále Beirer.

„Mika prokázal svou schopnost s RC16 a jsme rádi, že je opět součástí našeho týmu jako závodní jezdec. Rozhodně se teď zaměříme na novou konfiguraci s motocyklem číslo 82 a budeme bojovat o body v posledních závodech šampionátu. Zároveň bychom chtěli poděkovat Johannovi za jeho úsilí, které projevoval od listopadu loňského roku, kdy vstoupil do našeho ambiciózního projektu. Nyní musíme přemýšlet o budoucnosti, a proto jsme museli podniknout tento krok. KTM bude Zarca i nadále podporovat až do uzavření naší smlouvy na konci roku 2019. Přejeme mu vše nejlepší do budoucna, “ dodal Beirer.

Zdroj: motogp.com, foto: KTM