Karel Abraham končí v MotoGP

Karel Abraham měl sice podepsanou smlouvu s týmem Avintia i na příští rok, ale už nějakou dobu se spekulovalo o možnosti, že by Karla u Avintie mohl nahradit Johann Zarco. Zarco původně poté, co Lorenzo oznámil konec kariéry, usiloval o místo u týmu Repsol Honda, ale tam nakonec zamířil Alex Márquez. K týmu Avintia Racing Zarco původně nechtěl. Abraham byl týmem ujišťován, že s ním nadále počítá a že si tedy spekulací ohledně Zarca nemá všímat.

Sám Abraham sice v poslední době uvažoval o ukončení působení v MotoGP, protože nebyl spokojený s kvalitou techniky. Po testech ve Valencii se s týmem dohodl na možné úpravě smlouvy.

V pátek ovšem Abraham obdržel mail, v němž jej tým informuje o ukončení spolupráce. Jak Abraham oznámil na dnešním setkání s fanoušky, tento způsob ukončení smlouvy na konci sezóny považuje za velký podraz. Žádná jiná místa v MotoGP nyní nejsou volná, takže tohle pro Abrahama znamená konec v MotoGP.

„MotoGP je už rozebraná, do Moto2 nebo superbiků nechci. Možností moc není, ale já se ani po ničem nedívám. Teď si dám nějakou dobu oraz a uvidíme, co bude. Minimálně na nějakou dobu od toho dám ruce pryč. Teď to pro mě znamená konec kariéry,“ uvedl Abraham.

Foto: Avintia Racing