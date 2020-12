Katalánský okruh čekají změny v desáté zatáčce

Po tragické nehodě Luise Saloma, který na okruhu v Barceloně zahynul v roce 2016, došlo k několika úpravám dráhy. Nejprve byla místo dvanácté zatáčky vytvořena šikana, ale následně byla tato šikana opět odstraněna. A mimo jiné tehdy došlo i ke změně zatáčky číslo deset. Jezdci ovšem s desátou zatáčkou katalánského okruhu nejsou spokojení.

Ve zmíněné zatáčce číslo deset došlo loni k nehodě, při níž Jorge Lorenzo upadl a smetl při tom Rossiho, Doviho a Viňalese. Rossi si tehdy na desátou zatáčku hodně stěžoval: „Nevím, co se stalo, poslední dvě zatáčky v Barceloně se vrátily k normálnímu uspořádání pro motocykly (bez šikany), ale proč tu takhle ještě zůstala ta desátá zatáčka? Bojoval jsem za to, aby tam byla dlouhá levotočivá zatáčka, což by bylo dobré. Nicméně z nějakého důvodu používáme tuto zatáčku. Pro mě to není normální závodní zatáčka. Je to jako parkoviště u supermarketu,“ rozčiloval se tehdy Ital.

I Lorenzo, který tehdy nehodu zavinil, desátou zatáčku kritizoval: „Tento typ zatáčky působil hodně problémů v minulosti, dělá problémy teď a bude je dělat i v budoucnu. Podle mého názoru, tento typ zatáčky, vlásenky, způsobuje takové nehody, viděli jsme to už mockrát,“ řekl jezdec z Mallorky v loňském roce.

Už v lednu by ovšem mělo dojít ke změně. Novou verzi zatáčky budou využívat jezdci formule 1 i MotoGP. Změnu už schválila FIA pro formuli 1 a také FIM pro MotoGP. Nová zatáčka už nebude tak utažená jako nyní a navíc dojde i ke zvětšení únikových zón, což by mělo přispět k větší bezpečnosti zatáčky.

Příští Velká cena Katalánska MotoGP je naplánovaná na začátek června roku 2021 a už se tedy pojede na opravené verzi dráhy.

Zdroj: crash.net, foto: motogp.com