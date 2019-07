Kornfeil dlouho bojoval o podium, nakonec dojel desátý

Páteční tréninky na Sachsenringu vyšly Kornfeilovi velmi dobře. V první tréninku byl třetí a ve druhém druhý. V sobotu dopoledne ovšem skončil až dvaadvacátý. Díky pátečnímu času sice byl devatenáctý, nicméně ani to nestačilo na přímý postup do druhé kvalifikace. Z první kvalifikace dokázal postoupit ze třetího místa. V druhé kvalifikaci si nakonec zajistil start ze šestého místa – tedy z druhé řady. Jedná se o jeho nejlepší kvalifikační výsledek dosavadního průběhu letošního roku.

„S dnešní kvalifikací jsem spokojený. Už jen proto, že projít přes Q1 není nikdy snadné. Stává se, že se v Q1 jede rychleji než ve Q2, takže je to hodně těžké. Naštěstí jsme se přes to dostali. I když jsme netrefili vyjetí na trať, s časem, který jsem zajel sám, jsem moc spokojený. Do druhé části kvalifikace nám bohužel zbývala už jen jedna sada pneumatik. Od začátku jsme nazuli měkkou zadní směs a přední jsme nechali z Q1. I když jsem nevyjel na trať ideálně, opět se podařilo zajet rychlé kolo. Ve druhém vyjetí už jsem bohužel nebyl schopný čas vylepšit. I tak je z toho ale druhá řada. Vždycky si říkám, že chci stát maximálně ve druhé, třetí lajně. Dnes je to druhá a navíc nejlepší kvalifikace letos, takže velká spokojenost. Moc díky týmu za skvělou práci a moc se těším na závod,“ řekl spokojený Kornfeil po kvalifikaci.

Do závodu tedy Kornfeil startoval ze šesté pozice. Závod se pro něj delší dobu vyvíjel dobře, jezdec se držel v bojích o podium. Volba pneumatik se ovšem neukázala jako nešťastnější. Kornfeil pak v závěru závodu ztrácel, jak pneumatika odcházela, až nakonec dojel desátý.

„Na startu jsme stáli před volbou, jakou pneumatiku použít, jestli měkkou nebo tvrdou směs. Nakonec jsme zvolili měkkou, což se v závěru neukázalo jako nejlepší řešení. Během závodu jsem měl možnost ujet s Ramirezem. Pak jsem si ale řekl, že budu potřebovat pneumatiky na konec a tak jsem vyčkal a snažil se šetřit obutí. V posledních osmi kolech už to bylo hodně znát a nemohl jsem jet tak, jak bych chtěl. Nebylo v mých silách cokoliv vymyslet. Desáté místo je po tak dobrém víkendu nic moc. Když jsem viděl, jak mi odchází pneumatiky, říkal jsem si, že hůř než osmý snad nebudu. Pak jsme s McPheem v jednom kole hodně zpomalili, což ostatním umožnilo se k nám přitáhnout. Nakonec je z toho desítka, což po tak slibném víkendu rozhodně není výsledek, se kterým bych mohl být spokojený. Na druhé straně letní přestávku přečkáme jako devátí v šampionátu, zatímco ještě dva závody zpět jsme byli sedmnáctí. Moc děkuji týmu za skvělou práci a velkou vzpruhu před letní pauzou. Doufám, že do Brna přijde pořádný kotel, ať do toho můžeme pořádně šlápnout,“ prohlásil Kornfeil po německém závodě.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila, foto: Prüstel GP