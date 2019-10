Kornfeil dojel v Thajsku osmý, po penalizaci je až dvanáctý

Český jezdec Jakub Kornfeil v Thajsku dokázal postoupit přímo do druhé části kvalifikace, nicméně za nezodpovědnou jízdu v jednom z tréninků obdržel penalizaci v podobě odsunu na roštu o dvanáct míst vzad. V kvalifikaci si vyjel patnácté místo, což nakonec znamenalo start z třiadvacátého místa, protože byli penalizováni i jiní jezdci a Rodrigo nakonec kvůli zranění do závodu nenastoupil.

„Dnes ráno na nás čekal mokrý trénink a snad i díky tomu jsme postoupili přímo rovnou do druhé části kvalifikace, v jejímž závěru mi tak trochu chyběl pořádný slipstream v posledním kole, s nímž bych dosáhl rychlejšího času a i těch pár pozic by pak bylo k dobru. Je to ovšem tak, jak to je, nyní se musíme zaměřit jen na samotný závod. Já se cítím dobře, motorka je taky připravená, jediné co je potřeba rozhodnout jakou gumu pro závod zvolíme,“ řekl po kvalifikaci Kornfeil.

Navzdory startu z předposlední řady startovního roštu se Kornfeil dokázal v závodě probojovat vpřed. Cílem projel jako osmý, nicméně kvůli další penalizaci o umístění v elitní desítce přišel a klesl až na dvanácté místo.

„Měl jsem velmi dobrý start do závodu a i úvodní kola se mi vydařila, když jsem hned od začátku začal bojovat o co největší posun směrem vpřed, přičemž jsem si byl jistý, že naše motorka nepatří zrovna mezi ty nejrychlejší a rovněž i s ohledem na to, že nás trápila teplota motoru. Snažili jsme se s tím něco udělat, třeba už jen tím, že jsem jel bez předního blatníku a i dalšími drobnými přednastaveními, aby motor nepřicházel o tolik výkonu. Takové situaci musíte přizpůsobit i svůj jízdní styl, dohání se to při dobržďování do zatáček a díky tomu pak více odcházejí pneumatiky. Já však měl dobrý rytmus, konstantní a kolo po kole jsem se posouval směrem vpřed, takže z tohohle směru nemůžu na nastavení motocyklu říci nic negativního. I přes jistý výkonový handicap jsem se snažil jet na maximum, v závěru se však vytvořila za elitní desítkou drobná mezera a už se mi ji nepodařilo sjet. Umístění v cíli však bylo v pohodě, byl jsem i tak z průběhu závodu nadšený a spokojenost byla viditelná i v zázemí týmu. Z jisté euforie mne však vytrhly následné penalizace, kterým vlastně už moc ani nerozumím. Přicházejí v mém případě bez jakéhokoliv předešlého upozornění a není zde pak ani možnost, jakkoliv je zvrátit, či si ztracené pozice vybojovat na trati zpět. Jejich rozdělování je dle zvláštního klíče a i sami fanoušci to vnímají celkem rozporuplně. Za čtrnáct dní v Japonsku budeme mít možnost zajet lepší výsledek, i když i tam jsou dlouhé rovné úseky,“ prohlásil po závodě Kornfeil.

