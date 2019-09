Kornfeil podepsal s týmem RBA Skull Rider

Již nějakou dobu se spekulovalo o tom, že český jezdec Jakub Kornfeil již má pro příští rok podepsanou smlouvu. Oficiální potvrzení však vyšlo až včera. Kornfeil příští rok sice zůstane ve třídě Moto3, ale pojede u týmu RBA Skull Rider.

„Jsem opravdu velice šťastný a zároveň i potěšen tím, že se mi podařilo podepsat smlouvu s týmem, který jsem měl ve svém osobním hledáčku na pozici číslo jedna,“ sdělil Kornfeil k podpisu nové smlouvy.

„S Josem jsme dokázali velice rychle najít společnou řeč jak spolupracovat. Moc si pochvaluji, že jsme si lidsky sedli. Chtěl bych moc poděkovat všem sponzorům, kteří do téhle nové výzvy jdou se mnou a sdílí stejné názory a mají stále neutuchající touhu po úspěchu. V mých očích se tento team tváří profesionálně jak z venčí tak i zevnitř. Každoročně netvoří nové týmové složení jako se tomu děje nyní a to jen utvrzuje, že je to skvělá parta lidí, pro něž je rodinná atmosféra prioritou,“ prozradil dále.

„Velkou výhodou týmu je to, že mají vytvořené zázemí okolo Barcelony, které skýtá neomezené možnosti ať už k trénování na dráze nebo mimo ní. Budu se snažit využít potenciál týmu na sto procent, a pokud to dokážu, jsem si jist, že nás čekají příčky nejvyšší. Chci dělat radost sám sobě, bavit se závoděním a přitom dělat radost sponzorům, svým fanouškům a co nejlépe reprezentovat Českou republiku,“ dodal Kornfeil.

Zdroj a foto: TZ Jakuba Kornfeila