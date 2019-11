Kornfeil se v Malajsii bodů nedočkal

Po pátečních trénincích v Malajsii figuroval Kornfeil až na sedmadvacáté pozici. V sobotu dopoledne sice dokázal vylepšit čas, ale v kombinovaném pořadí tří tréninků byl až osmadvacátý, což znamenalo nutnost nastoupit do první kvalifikace. Ani první kvalifikace ovšem Kornfeilovi nevyšla, jak si přál. Do druhé části nepostoupil, zajistil si start ze sedmadvacáté pozice.

„Je velmi těžké popsat moje momentální pocity. Ne jenom dnešní kvalifikace, ale celé naše dosavadní snažení tady v Malajsii je špatné a já vůbec nechápu proč. Náš časový odstup od soupeřů je propastný, což mne skutečně trápí a mrzí. Snažíme se na něco s mým šéfmechanikem přijít, ale prostě nám chybí rychlost, ovšem ne ta v zatáčkách při jejich průjezdu, ale rychlost akcelerační. Domnívám se, že jsme motorku oproti včerejšku sice vylepšili, ale stejně je to jaksi pořád málo. Všichni z toho máme zamotanou hlavu, protože vím, že závodit s těmi vepředu umím a věříme, že to snad v závodě bude lepší než doposud,“ sdělil Kornfeil po kvalifikaci.

V závodě se Kornfeil dokázal posunout vpřed, někteří soupeři vpředu upadli, čímž se Kornfeil také posunul o něco vpřed. Dostal se i do bojů o body, ale nakonec si domů žádný bod neveze. Závod dokončil na sedmnácté pozici a spokojený rozhodně není. Navíc se po závodě zlobí na svého kolegu Salače kvůli předjížděcímu manévru v závěru závodu.

„Již dnes ráno vše začalo podstatně lépe, když jsem ve warm upu zajel nejrychlejší kolo z celého víkendu, což mne pozitivně naladilo před závodem. Poděkování za to patří inženýrům z KTM, kteří si vzali můj motor a něco s ním udělali a já se tak cítil na motorce mnohem lépe, zcela konkurenceschopný jsem však v závodě nebyl a tak jsem se spíše držel a čekal, až soupeři začnou mít problémy s opotřebováním pneu a pak bylo v plánu zaútočit, což jsem i v posledních třech kolech udělal. Vedl jsem pak svoji skupinu, byl jsem třináctý a mohl bych být tak s výsledkem a nějakým tím bodem po všech těch peripetiích spokojený. Dokonce jsme byli schopni s Filipem poodjet soupeřům, on mne však v závěrečném kole v zatáčce číslo 9 po velmi nevybíravém pokusu o předjetí poslal mimo trať a já přišel nejen pozice, ale i o čas a nebylo možné to již jakkoliv jen pár zatáček před cílem zvrátit. Oba nás tak dostal do pozice, jež hraničila s pádem a kdyby se o mne nezastavil a tak by zřejmě havaroval. Mohli jsme mít v klidu oba body, ale také jsme nemuseli mít ani jeden nic. Z toho jsem naštvaný. Chápu, že si jel svůj závod, ale určitě mne šlo předjet čistším způsobem,“ postěžoval si Kornfeil po závodě.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila, foto: Prüstel GP