Kornfeil si v Assenu vyjel první podium letošního roku

Kornfeil vstoupil do závodního víkendu v Assenu třetím nejlepším časem. V pátek odpoledne byl dokonce nejrychlejším ze všech. V kombinaci tří volných tréninků byl třetí, což samozřejmě znamenalo postup do druhé kvalifikace. Kvalifikace letos zatím byly Kornfeilovou slabou stránkou. V Assenu si však po výkonech v trénincích věřil na první dvě řady, což ale nakonec nevyšlo, skončil sedmý. Nicméně přesto se jedná o Kornfeilovo letošní nejlepší umístění v kvalifikaci.

„Pátek i sobotní ráno dopadlo skvěle. Věřili jsme si, že je reálné, abychom stáli v prvních dvou řadách. To se bohužel nepodařilo, takže ani po dnešku, nejlepší letošní kvalifikaci, nemůžu být maximálně spokojený. Na druhé straně jsem moc rád, že všechno funguje a že máme dobrý základ pro zítřejší závod. Rozdíly v Assenu jsou vždycky malé, takže stát se může cokoliv. Každopádně je super, že čelo máme na dosah už na startovním roštu, což musím zítra proměnit v co nejvíc bodů do šampionátu,“ řekl Kornfeil v sobotu po kvalifikaci.

Po startu ze sedmé pozice se Kornfeil držel ve vedoucí skupině. Nějakou dobu bojoval v první pětce, pak se propadl až na konec první desítky, ale následně se opět posunul vpřed. O něco později došlo k hromadnému pádu několika jezdců. Kornfeil se ujal vedení a ujížděl svým soupeřům. Byl blízko vítězství, ale bohužel v závěru obdržel penalizaci tzv. „long lap“. Po odpykání trestu se zařadil na třetí místo před skupinu jezdců. Skupině dokázal poodjet, dojel si pro třetí místo a poprvé v letošním roce vystoupil na podium.

„Byl to neskutečně náročný závod. Posledních deset kol jsem hodně bojoval s pneumatikami. Tempo jezdců kolem mě trošku zpomalilo, tak jsem si řekl, že musím ujet, protože si myslím, že v závěru by to bylo hodně složité, abych se Hondám ubránil. Když jsem dostal penaltu, bylo to jasné. Chtěl jsem ujet co nejvíc, aby to bolelo co nejméně. Když jsem viděl, že byl rozestup největší, vydal jsem se mimo trať si odpykat trest. To bylo, myslím, nejlepší možné řešení. Vyšlo to na třetí místo, ze kterého mám obrovskou radost. Moc díky týmu za skvělou práci během celého víkendu a všem lidem, co mně pomáhají ať už na trati nebo mimo ni a taky fanouškům za tu úžasnou atmosféru!“ sdělil Kornfeil po závodě.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila, foto: Prüstel GP