Kornfeil si v Rakousku vyjel body za osmé místo

Závodní víkend v Rakousku zahájil Kornfeil výborně. V prvním tréninku byl ze všech nejrychlejší. V dalších dvou trénincích a ani v kvalifikaci už se nepodíval ani do první desítky. Vlivem mnoha penalizací se však nakonec do závodu vydal z desátého místa.

„Mám za sebou zvláštní kvalifikaci, v níž jsem prakticky objel jen dvě kola, která za něco stála. Jedno na samém začátku, které nebylo zcela rychlé a stačilo jen na osmou příčku průběžně a to druhé pak na samém konci kvalifikace, kdy jsme navíc zbytečně dlouho čekali v boxu a k tomu pak ještě všichni vyčkávají na trati, aby se chytli do vláčku. Jsem neskutečně naštvaný, protože jsem si sice nechal odstup od Arona Caneta, nicméně ve čtvrté zatáčce jsem udělal chybu, která mě stála určitě tři desetiny a byť jsem se za něj znova dotáhl, tak výsledný čas 1'37,483 stačil jen na šestnácté místo. Závody jsou ale až zítra, stejně jako v neděli v Brně, a rád bych se porval o co nejlepší výsledek. Pokud bude dobře fungovat jak převodovka, neboť na prvních dvou úsecích ztrácíme a to jsou vlastně jenom rovinky, tak i motorka, abych se s ní moc nepral,“ řekl Kornfeil po sobotní kvalifikaci.

Kornfeil sice také patřil mezi jezdce, kterým byl po kvalifikaci smazán nejlepší čas, nicméně nakonec se do závodu vydal z desáté pozice (místo původní šestnácté). Závod se jel za poměrně dost komplikovaných podmínek, protože dráha ještě nebyla zcela suchá. Kornfeil nakonec dorazil do cíle jako osmý. V celkovém pořadí šampionátu je desátý.

„Od samého začátku to byl velmi těžký závod, protože se hned během úvodních dvou kol snažili soupeři na špici pro sebe získat náskok. Měli podstatně lepší tempo než druhá či třetí skupinka za nimi a tím pádem se byli schopni odpoutat, mezitím co já jsem zůstal zaseknutý v té třetí skupince. Nedokázali jsme jet tak rychle, protože poslední dvě zatáčky byly stále ještě mokré a byla v nich jen jedna suchá stopa. Ani předjíždění kdekoliv jinde nebylo snadné. Snažil jsem se přizpůsobit tempu Arona Caneta, ale musel jsem předtím překonat ještě Itala Antonelliho, což na této trati, která Hondám svědčí, nebylo snadné. Ovšem povedlo se a vzápětí jsem překonal i Caneta a vcelku komfortně s drobným odstupem jsem po 8 až 9 kol jezdil před nimi. Navíc jsem byl schopen i s více opotřebovanými pneumatikami jet stále rychleji, což dokazují časy ze závěru závodu. Motorka byla připravená dobře, možná jí chybělo trošku rychlosti a tím by pak i byla možnost sjet skupinku druhou, ale i tak bylo mým cílem dle vývoje závodu, vyhrát "svoji malou válku" v mé skupině. V závěrečném kole však přišel nečekaný atak od všech tří mých soupeřů - Yurchenko, Antonelli, Canet, během dvou zatáček. Nechtěl jsem prohrát a byl jsem moc rád, že se mi podařilo překonat minimálně Caneta, tak i Antonelliho v průběhu posledního kola zpět. Bylo by lepší skončit sedmý, to vím, ale minimálně jsme o jednu příčku vylepšili výsledek z Brna," sdělil Kornfeil po rakouském závodě.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila, foto: Prüstel GP