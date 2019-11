Kornfeil si ve Valencii připsal bod

Díky výsledkům z tréninků se Kornfeilovi nepodařilo postoupit do druhé části kvalifikace a neuspěl ani v kvalifikaci první, což znamenalo start ze zadních pozic. Později pak ještě spolu s jinými jezdci obdržel penalizaci v podobě startu z konce roštu.

„Dle dosavadního průběhu se to může zvenčí jevit jako velmi podivný víkend a tak tomu i je. Děje se dost věcí okolo, které závodění ve Valencii ovlivňují. Jednou se cítím na motorce dobře, pak však nastane úplný protipól, jako třeba dnes ráno, kdy jsem při chladných podmínkách neměl s motorkou vůbec žádný cit. Pak přijde kvalifikace a v ní motorka funguje skutečně dobře, takže to asi bude nejspíše mnou. Bohužel se mi nepovedlo v kvalifikaci zajet to potřebné perfektní kolo, i když v jejím závěru to vypadalo nadějně. S Binderem jsme si nechali odstup od skupiny a pak jsme se ji snažili dojet, což byla velmi dobrá výchozí pozice, nicméně celá skupina pak od druhého sektoru dále, výrazně zpomalila, což ovlivnilo samozřejmě i naše rozjeté kolo. K tomu všemu jsem pak ještě nyní obdržel, jako i dalších osm hříšníků „penalty“ v podobě startu z konce startovního roštu, což výchozí pozici do závodu ještě ztížilo. I tak však chci zítra v posledním závodě letošní sezóny odevzdat maximum. Vím, že to bude hodně složitý závod, pokud však dokážu dosahovat konstantních časů, mohla by to být zajímavá bitva ne jen o body před pořádně zaplněnými tribunami, ale s trochou štěstí třeba i o výsledek v Top 10. Jdu do toho s tím, že si to chci zítra prostě užít!“ řekl Kornfeil po kvalifikaci.

Závod byl nakonec velmi dramatický. Drama začalo vlastně už před samotným startem. Kornfeil měl technický problém, ale podařilo se jej vyřešit, mezitím byl start o několik minut odložen, protože v zaváděcím kole spadli dva jezdci a bylo nutné vyčistit dráhu. Velmi brzy po startu byl pak závod přerušen, protože došlo k hromadné nehodě. Následně byl závod restartován a zkrácen. Hodně se padalo i po restartu. Kornfeilovi se nakonec podařilo získat jeden bod za patnácté místo. Navíc si Kornfeil ještě vysloužil cenu od Dunlopu. Tato značka pneumatik totiž na konci každé sezóny odměňuje jezdce, který v jejím celém průběhu předjel v závodech největší počet soupeřů. A tohle ocenění letos získal právě Kornfeil.

„Seděl jsem na motorce a k opuštění pit lane zbývalo jen pět minut, když jsme přišli na to, že motorka nejde nastartovat. Za pomoci techniků z KTM jsme nalezli nedostatečně zaizolovaný kabel, který tak zkratoval motor. K mému štěstí byl start navíc nepatrně odložený kvůli čistění dráhy, tak se to podařilo odstranit. První start i úvod závodu než došlo k přerušení červenou vlajkou, byl v pořádku. Zadní zvolená měkčí směs fungovala za stále dost chladných podmínek dobře. Do restartu jsem nechtěl vyrazit s opotřebovanou pneu a jedinou novou k dispozici jsme měli pouze tvrdší směs, od níž jsem očekával, že by mohla fungovat lépe, což se nakonec nepotvrdilo. I přes drobné problémy jsem rád, že jsem si na závěr celkem zazávodil a že neodjíždím domů s prázdnou a aspoň ten bod jsem získal. Vždyť by to bylo smutné loučení s týmem, kde jsem strávil tři sezóny. Chtěl bych pak zároveň tímto všem, co mne v průběhu těch let podporovali, moc poděkovat a celému týmu popřát do budoucna vše nejlepší. V mé mysli bude vždy spousta vzpomínek na okamžiky, které jsme společně zažili,“ sdělil Kornfeil po posledním závodě letošního roku.

