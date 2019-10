Kornfeil v Austrálii bodoval, ale spokojený není

Jakub Kornfeil v Austrálii nedokázal postoupit přímo do druhé kvalifikace, musel tedy nastoupit do první, kde mu postup těsně unikl, vyjel si devatenácté místo. Do Austrálie ovšem přijel s penalizací za incident, který způsobil před týdnem v Japonsku. Na roštu se kvůli tomu musel odsunout o devět míst vzad.

„Nejsem moc šťastný, protože když se podívám na jezdce v první kvalifikaci, mohl jsem se dostat mezi první čtyři, ale o 40 tisícin sekundy se nám to nepodařilo a skončili jsme pátí. Nejsem spokojen s tímto výsledkem, ale dnes byly podmínky pro všechny obtížné a složité, protože se neustále měnily podmínky ze suchých na mokré a opačně. Počasí rozhodně nebylo na naší straně. Doufám, že zítra bude buď jenom mokro, nebo jenom sucho, a ne takové smíšené podmínky. Mám pocit, že jsme připraveni na mokré podmínky, v suchých podmínkách máme stále nějaké problémy,“ řekl Kornfeil po kvalifikaci.

V závodě si pak Kornfeil sice dojel pro body za patnácté místo, ale spokojený nebyl. Brzy totiž ztratil kontakt s vedoucí skupinou a měl i potíže s akcelerací a předjížděním soupeřů.

„S tímto závodem nejsem vůbec spokojený. Bohužel jsem brzy ztratil kontakt s vedoucí skupinou. Čekal jsem příliš dlouho a v posledních pěti kolech se mi nepodařilo předjet Oguru. Dnes byl mnohem rychlejší a brzdil velmi pozdě. Pravděpodobně byl jedním z nejsilnějších jezdců na brzdách. Možná jsem měl lepší tempo než on, ale zase jsem ho nemohl předjet a to byl můj hlavní problém. Vždy jsem jel na konci přední skupiny, ale bohužel jsem ke konci závodu ztratil kontakt. Motorka měla problém s akcelerací, ale to není omluva, protože jsem mohl zůstat v první skupině. V Malajsii doufám v lepší výsledek, protože nejde ani tak o akceleraci samotnou, ale obecně o nastavení. Jeden bod na mé oblíbené dráze není to, co jsem očekával,“ smutnil Kornfeil po závodě.

Zdroj a foto: Prüstel GP