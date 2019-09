Kornfeil vybojoval v Misanu čtyři body

Český jezdec Jakub Kornfeil dokázal v Misanu postoupit do druhé kvalifikace přímo na základě výsledků ze tří volných tréninků. Na startu si zajistil patnácté místo, s čímž nebyl spokojen, doufal v lepší výsledek.

„Z dnešního dne mám, bych řekl… velmi smíšené pocity!!! Třetí volný trénink dopadl sice dobře, udělali jsme kus práce a tím jsme se dostali přímo rovnou do druhé kvalifikace. Ta se ovšem nevyvedla tak, jak bychom si přáli a jak bych si já sám představoval. Je zodpovědnost celého týmu, kdy mne vyšle na trať a tentokráte jsme opravdu čekali až přespříliš dlouho, čehož následek byl, že jsem absolutně vůbec nestihl poslední kolo. Jsem přesvědčený, že bych zajel mnohem lepší čas a také startovní pozice do závodu by byla podstatně lepší, jelikož čas, kterého jsem dosáhl předtím, byl na starých pneumatikách a navíc mne zbrzdil pád Masakiho těsně přede mnou. Na konci každé kvalifikace by mělo být hlavním úkolem týmu sledovat časomíru a správně kalkulovat, kdy vyšle jezdce do kvalifikace. Být patnáctý sice není nijak hrozné, ale je zbytečné být na této pozici, když víme, že jsme mohli být podstatně výše,“ prozradil Korfeil po kvalifikaci.

Závod nejslabší kubatury se letos v Misanu nesl ve znamení mnoha pádů. Do cíle dorazilo jen šestnáct závodníků. Jakub Kornfeil dojel dvanáctý, připsal si čtyři body, s výsledkem spokojen není.

„Byl to velmi smutný závod a já s tím nemůžu být spokojen. Stalo se toho dost a moje tempo bylo ve srovnání se skupinou přede mnou příliš pomalé, takže pro mě bylo těžké udržet krok. Pokud ztratíte kontakt s vedoucí skupinou zde v Misanu, tak prostě ujedou a dnes to bylo ještě horší. Snažil jsem se následovat Fernandeze a nakonec jsem ho předjel, ale mezera přede mnou se stále zvětšovala. Pak Lopez přede mnou spadl a já jsem se musel vyhnout kolizi s ním. Něco podobného už se mi stalo mockrát během této sezony. Jsem kvůli tomu dost naštvaný, protože to vždycky zničí závod. Abychom byli spravedliví, všechno začíná kvalifikací, která se nám opět nepovedla. Ať tak či onak, na konci závodu jsem dostal trest „long lap“. Nebylo to tedy zakončení víkendu, jaké jsme si přáli, ale teď musíme jít dál. Aragon je naše další šance na zlepšení,“ věří jihomoravský závodník.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila a Prüstel GP, foto: Prüstel GP