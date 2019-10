Kornfeilův závod v Japonsku ukončil pád

Kornfeilovi se v Japonsku v pátek velmi dobře dařilo. V kombinovaném pořadí tréninků byl dokonce čtvrtý. V sobotním mokrém tréninku sice zajel až dvacátý čas, ale vzhledem k podmínkám na dráze nikdo nezajel lépe než v pátek. Kornfeil tedy přímo postoupil do druhé kvalifikace. V kvalifikaci si vyjel sedmé místo, což mu dávalo naděje na dobrý výsledek v závodě.

„Jsem velmi příjemně překvapený, jak zatím v Motegi celkově fungujeme. Z mého úhlu pohledu je to skvělé a mám z toho opravdu upřímnou radost. Nejenže jsme se dokázali posunout vpřed, ale navíc jsme odzkoušeli i jisté nové prvky. Můžu říct, že motorka již od včerejška funguje velmi dobře a to i přesto, že se na dnešek změnily podmínky a jezdili jsme na mokru. V ranním tréninku nás drobně limitovalo jak správně motorku "zastavit" do zatáček, kde jsem byl občas zbytečně dlouhý. To jsme ale do kvalifikace vyřešili. Sice mě mrzí, že mě Lopez s Yurchenkem výsledkově přeskočili, radost z jízdy na motorce mi to ale nezkazilo. Vím totiž, že jsem nevypustil jediné kolo a jel jsem celou dobu na limitu. Z toho všeho vyplývá, že se na závod zítra opravdu moc těším a je mi jedno, zda bude sucho či mokro, protože na obojí jsme připraveni. Rád bych zítra odevzdal maximum pro dobrý výsledek, protože tým si ho za svoji práci rozhodně zaslouží. Základem bude udržet se co nejvíc vepředu a pak se uvidí,“ sdělil Kornfeil po kvalifikaci.

Po startu ze sedmého místa ovšem Kornfeil nedlouho po startu upadl a vzal s sebou i Gabriela Rodriga. Oba jezdci museli odstoupit. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. Kornfeil ovšem za zavinění kolize obdržel penalizaci. Na startu příštího závodu v Austrálii se bude muset odsunout o devět míst na roštu vzad.

„Asi k tomu není moc co říct. Takové věci se prostě při závodech stávají. Mě osobně to mrzí ještě více z toho směru, že vím, že jsme opravdu byli pro závod dobře nachystáni. Zvolili jsme správnou pneumatiku, což výsledkově potvrdili i soupeři, co ji jeli taktéž. Správné rozhodnutí jsme udělali i co se týká nastavení převodovky a pak jsem měl navíc i povedený start, kdy jsem se navíc v první zatáčce posunul i pozičně vpřed. Během druhé a třetí zatáčky jsem bojoval s Lopezem o další místo, on však byl na brzdy lepší a navíc mne předjel i Rodrigo. Byl však nepatrně delší v nájezdu do čtvrté zatáčky a já jsem toho chtěl okamžitě využít pro získání ztracené pozice. Bohužel jsem spadl a vzal ho v docela velké rychlosti sebou, což mne mrzí. Oba jsme v pořádku. I když to bude znít asi dost divně, tak jedno pozitivum to přeci jen má, ušetřili jsme motoru kilometry, což se bude hodit, protože nám bylo sděleno, že nám již další motor do zámoří nepošlou, tudíž musíme vyjít v Austrálii a Malajsii s tím, co máme,“ prozradil Kornfeil po závodě v Japonsku.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila, foto: Prüstel GP