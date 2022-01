KTM odhalila své stroje pro rok 2022

Dnes (ve čtvrtek 27. 1. 2022) dopoledne se konala oficiální prezentace týmů KTM - konkrétně se tedy představily dva týmy královské kubatury - tým Red Bull KTM Factory Racing a Tech3 KTM Factory Racing.

Za Red Bull KTM Factory Racing letos pojedou opět Brad Binder a Miguel Oliveira, kteří pro tým závodili už loni. Tým Tech3 KTM Factory Racing má naopak zcela nové jezdecké složení. Oranžové stroje týmu Tech3 budou tentokrát sedlat Remy Gardner a Raul Fernandez, pro které bude letošní rok jejich prvním rokem v královské kubatuře.

„Za poslední dvě sezóny jsem se toho naučil tolik, že je těžké vybrat jen pár konkrétních věcí,“ prohlásil Brad Binder. „Myslím, že každý rok přinesl nějakou tu výzvu: v tom prvním jsem musel trochu korigovat svá očekávání. Často jsem chtěl příliš, příliš brzy a udělal jsem spoustu chyb. Minulý rok jsem se musel smířit s tím, kde jsme a snažit se dojíždět do cíle, což bylo těžké, ale loni jsem se toho také hodně naučil: naučil jsem se, jak lépe šetřit pneumatiky, jak zvládat závody a vlastně jsem si to i hodně užil. Takže vstupuji do své třetí sezóny a chápu, co musím udělat, abych jel rychleji. Už se těším na začátek roku,“ dodal Jihoafričan.

„Loni jsme ve čtyřech závodech předvedli obrovský krok kupředu, když jsem získal tři umístění na stupních vítězů a z toho jedno vítězství, takže to bylo docela pěkné,“ zavzpomínal Miguel Oliveira. „Ve druhé polovině sezóny to pak i kvůli zranění bylo opravdu těžké, musel jsem se hodně učit. Chyběla mi konzistentnost. V této sezóně bych to samozřejmě rád zlepšil. Nikdy není snadné jet na limit a stále myslet na to, abych dokončil závod. Řekl bych, že když dokážu bodovat v každé GP, pak na konci šampionátu může být výsledek úplně jiný, takže se musíme snažit využít maximální potenciál mě, motorky, celého týmu a převést to do výsledků,“ řekl dále Portugalec.

„Jsem opravdu šťastný, že teď mohu absolvovat svou první sezónu MotoGP, je to pro mě skvělá příležitost,“ sdělil Raul Fernandez. „Vzpomínám na to, jak jsem před třemi lety závodil v mistrovství světa Moto3 a teď jsem ve třídě MotoGP. Je to absolutně úžasné. Tuto zimu jsem se připravoval jinak než předchozí roky, abych nabral svaly a zesílil. MotoGP je mnohem výkonnější. Brzdění je jiné... Všechno vyžaduje větší fyzickou kondici, takže jsem absolvoval tréninky na motokrosu a silniční motorce, jezdil jsem na kole a běhal, cítím se tedy připravený. Mým hlavním cílem v této sezóně bude se postupně závod od závodu zlepšovat a užívat si to,“ dodal Fernandez.

„Jsem nadšený, že mohu začít svou první sezónu ve třídě MotoGP,“ řekl Remy Gardner při příležitosti týmové prezentace. „To je sen každého motocyklového závodníka a já se nemůžu dočkat, až začnu jezdit. V roce 2021 jsme již měli několik testů, které byly povzbudivé, takže jsem velmi nadšený, že se budu moci zlepšovat, pokračovat v poznávání motocyklu a budu se moci učit o této úžasné třídě s tolika talentovanými jezdci. Také se těším na práci s Tech3 a na pokračování spolupráce s KTM. Bude to dlouhý, ale zajímavý rok. Vím, že to nebude vždy snadné, ale vždy se snažit a vydám ze sebe to nejlepší, abych dosáhl co nejlepších výsledků,“ uzavřel loňský šampion Moto2.

Zdroj a foto: Press KTM