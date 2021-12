KTM oficiálně oznámila příchod Francesca Guidottiho

Koncem listopadu KTM oznámila, že v roli šéfa tovární stáje KTM v MotoGP končí Mike Leitner, který přechází na novou pozici konzultanta. Tento týden pak KTM vydala další oficiální prohlášení, v němž píše, že do vedení továrního týmu Red Bull KTM Factory Racing nastupuje Francesco Guidotti.

Ital Guidotti dosud působil v čele satelitního týmu Ducati v MotoGP. Před svým nástupem k týmu Pramac Racing nasbíral zkušenosti i ve WorldSBK a nižších kategoriích MS silničních motocyklů. V letech 2006 až 2009 pracoval pro KTM ve třídách 125 ccm a 250 ccm. Nyní se ke KTM vrací.

„V letech 2006 až 2009 jsem byl manažerem týmu KTM a poté jsem získal cenné zkušenosti v jiných sériích a pak jsem se vrátil do MotoGP,“ sdělil Guidotti při příležitost svého návratu ke KTM. „Nyní tak uzavírám kruh. KTM byla vždy velmi ambiciózní a hladová ve svých závodních programech a vidíme, že ani v případě MotoGP to není jinak. Je neuvěřitelné, čeho dosáhli za tak krátkou dobu, nicméně i my toho teď můžeme ještě hodně udělat. Jsem velmi rád, že jsem zpět a mohu být součástí tohoto velkého úsilí,“ dodal Guidotti.

Zdroj a foto: KTM