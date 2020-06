KTM potvrdila, že Espargaro dostal nabídku od Hondy

Před několika dny se objevila zpráva o tom, že Pol Espargaro míří k Hondě. Dle informací z mnohých serverů už by mělo být téměř jisté, že Pol Espargaro bude příští rok týmovým kolegou Marca Márqueze u týmu Repsol Honda.

K těmto zprávám se následně vyjádřil manažer týmu Repsol Honda - Alberto Puig, který tehdy řekl, že kromě Marca Márqueze nemá nikdo jiný podepsanou smlouvu s Hondou.

Nyní o spekulacích ohledně Espargarova přestupu prohovořil i manažer KTM – Mike Leitner, ten pro motogp.com potvrdil, že Pol Espargaro nabídku od Hondy opravdu dostal.

„Mohu jen potvrdit, že jednání probíhá,“ řekl Leitner, když byl tázán na Espargarův možný přestup k Hondě. „Samozřejmě se pokusíme Pola udržet s námi, ale dobře víme, že má i jinou možnost. V tuto chvíli nejsou žádné další novinky. Až to všechno skončí, budeme to komentovat. Mělo by se tak stát během příštích několika málo týdnů. Potřebujeme čas, abychom mohli dále plánovat, takže rozhodnutí by mělo přijít brzy,“ pokračoval Leitner.

„V tuto chvíli samozřejmě musíme nejprve počkat, jak dopadne tahle situace s Polem, ale určitě zároveň musíme myslet i na naši budoucnost. Máme tedy na stole i další možné scénáře, ale musíme postupovat krok za krokem, abychom věděli, jaká učiníme rozhodnutí, až bude ve všem jasno,“ dodal Leitner.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.