KTM představila oba své týmy královské kubatury

Značka KTM si prezentaci naplánovala na 30. ledna 2025, kdy rovnou představila oba své týmy MotoGP. Tým Tech3 od loňského roku změnil nejen jezdecké složení, ale i název. Místo Red Bull GASGAS Tech3 se tento tým nyní nazývá Red Bull KTM Tech3 a v jeho barvách pojedou Maverick Viñales a Enea Bastianini. Pedro Acosta, který loni jezdil za tým Tech3, se přesouvá do týmu Red Bull KTM Factory Racing, kde se stane kolegou Brada Bindera.

„Je šílené pomyslet na to, že tohle je už moje šestá sezóna v MotoGP,“ přiznal během prezentace Brad Binder. „Abych byl upřímný, rok 2024 byl rokem, kdy jsem se toho naučil asi nejvíc. Nyní cítím, že ze mě udělal mnohem lepšího jezdce. Mým cílem pro tuto sezónu je využít toho, co jsem se naučil, a udělat krok vpřed, abych mohl bojovat s kluky vepředu. Nejsme daleko. Skončili jsme druzí v šampionátu konstruktérů, takže před námi je jen jeden výrobce. Když vidím, jak tvrdě lidé v továrně pracují a kolik energie je v zákulisí, je jasné, že se tam dostaneme,“ řekl dále Jihoafričan.

„Rok 2024 byl dobrý rok, ale stále máme nějaké cíle, které si necháváme pro sebe,“ prozradil Pedro Acosta. „Naučil jsem se, jak zvládat závod a jak se přizpůsobit MotoGP. Přechod do továrního týmu je splněným snem. A také fakt, že budu mít za týmového kolegu právě Brada (Bindera) a že budu pomáhat s vývojem motorky, je také velmi dobré. Pomůže nám, že má v této třídě hodně zkušeností. Myslím, že spolu budeme dobře sladěni. Dvěma nejdůležitějšími body, na které se budeme muset v roce 2025 zaměřit, jsou kvalifikace a úvodní kola závodů. Loni jsme viděli, že jsme měli tempo na boje o stupně vítězů nebo vítězství, ale během kvalifikace jsme se trápili. Tohle tedy bude nutné v této sezóně zlepšit,“ dodal Acosta.

Enea Bastianini z týmu Red Bull KTM Tech3 při příležitosti představení nového týmu sdělil: „Jsem na tuto sezónu velmi zvědavý. V úvodu musíme zůstat v klidu, protože je důležité nejprve porozumět motorce a týmu. Jsem ale motivovaný a myslím si, že ve třetím nebo čtvrtém závodě už můžeme být konkurenceschopní. Když jsem motorku vyzkoušel, poznal jsem její veškerý potenciál. Je působivé, jak se dá jet na hraně zatáčky a jak je převodovka neskutečně rychlá je. Jsem opravdu ohromen.“

Bastianiniho týmový kolega Maverick Viñales dodal: „Nosit barvy Red Bull KTM je velmi dobrý pocit. Od dětství jsem je vídal na motokrosu, na závodech… Takže je to pro mě tým snů. Moje první myšlenka na KTM RC16 byla: ‚Páni, to je ale bestie.‘ Vzpomínám si, jak byla na okruhu v Montmelo rychlá, což je v nové éře MotoGP™ důležité, protože většinu závodu ovlivní prvních pět, šest kol. První rok, kdy člověk jede na nové motorce, je nutné být neustále koncentrovaný a vždy otevřený novým zážitkům. Pokaždé, když člověk jede na novou trať, je to úplně jiná zkušenost než v předchozích letech, takže je třeba mít otevřenou mysl a být velmi soustředěný. Mým hlavním cílem tedy je soustředit se a být schopen podat maximální výkon. Dobrá věc je, že jakmile naskočím na KTM, cítím se jako doma. Je to motorka, která se mi líbí, která vyhovuje mému stylu jízdy, nájezdu do zatáčky, a to je velmi důležité.“

Zdroj a foto: Press KTM