KTM si přeje změnit pravidla týkající se přerušených závodů

Oba závody MotoGP, které se jely letos v srpnu na Red Bull Ringu, musely být přerušeny červenou vlajkou kvůli velkým nehodám. Některým jezdců přerušení závodu pomohlo a jiným naopak uškodilo. Při GP Rakouska před přerušením závodu vedl Pol Espargaro, ale po restartu se postupně propadal a nakonec upadl po kolizi s Oliveirou. Pro výhru si tehdy nakonec dojel Dovi. Při GP Štýrska jezdil v čele závodu Joan Mir a pak byl závod přerušen kvůli nehodě Mavericka Viňalese. Po opakovaném startu už Mir nedokázal držet vedení, nakonec dojel do cíle jako čtvrtý a pro svou první výhru v MotoGP si dojel Miguel Oliveira.

V současnosti platí, že při přerušení závodu mohou jezdci přezout pneumatiky a doplnit palivo. Pit Beirer, sportovní ředitel KTM, se ovšem domnívá, že by bylo spravedlivější, kdyby jezdci při přerušení závodu nesměli dotankovat a ani vyměnit pneumatiky.

„Teď bychom mohli zahájit zajímavou diskusi při setkání MSMA (asociace konstruktérů) nebo komise Grand Prix a objasnit si otázku, zda by nebylo lepší, kdyby motorky v případě přerušení závodu zamířily hned zpátky na startovní rošt (aniž by zajížděly do Parc Fermé) s tím, že by pak každý účastník musel použít stejné pneumatiky a stejné množství benzínu,“ řekl Pit Beirer během rozhovoru pro Speedweek.com.

„V podstatě každý tým pracuje dva a půl dne na závodní strategii s určitou směsí pneumatik a s jistým množstvím paliva, jenže při restartu se to všechno změní a vše vlastně začíná nanovo,“ pokračoval Beirer.

„Bylo by spravedlivější, kdyby se pak motocyklu už nikdo nedotkl, pokud tedy nechybí něco, co by ovlivňovalo bezpečnost. Množství paliva a výběr pneumatik už by tedy nemělo být možné změnit,“ uzavřel Beirer.

Zdroj: speedweek.com, foto: Václav Duška Jr.