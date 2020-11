Lecuona má koronavirus, ve Valencii nakonec nepojede

Před prvním závodem ve Valencii se koronavirem nakazil Lecuonův bratr a asistent v jedné osobě. Vzhledem k tomu, že Lecuona sdílí se svým bratrem společnou domácnost, musel jezdec zůstat deset dní v karanténě, ačkoliv měl testy negativní.

Na konci desetidenní karantény měl Lecuona stále negativní test, takže zamířil do Valencie a předpokládalo se, že se dnes vrátí na dráhu. Při příjezdu do Valencie musel absolvovat další test, ten už ale byl pozitivní. Z toho vyplývá, že jezdec nebude moci nastoupit do Velké ceny Valencie.

Lecuona v tuto chvíli nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Zda se ovšem bude moci absolvovat závod v Portugalsku, který se jede už příští týden, není jisté.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.