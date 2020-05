Letošní sezóna MotoGP by mohla začít v druhé polovině července závodem v Jerezu

Letos se zatím odjel jen závod slabších tříd v Kataru, jezdci MotoGP ještě žádný závod neabsolvovali. Několik Velkých cen muselo být přeloženo a GP Německa, Nizozemska a Finska byly zrušeny úplně. Oficiálně zatím jako úvodní závod MotoGP letošního roku zůstává GP České republiky ve dnech 7. až 9. srpna, ale už nějakou dobu se hovoří o tom, že by se teoreticky mohlo závodit už ve druhé polovině července.

Speedweek.com před několika dny informoval o tom, že dle důvěryhodného zdroje Dorna skutečně plánuje zahájení sezóny na 19. července v Jerezu. Pak by měl následovat závod v Brně a pak na Red Bull Ringu. Celkem by se od července do listopadu mohlo odjet zhruba 10 až 12 závodů v Evropě s tím, že nyní se opět zvažuje možnost, že na některém z okruhů by se mohlo jet dvakrát. Po absolvování evropských závodů se uvidí, zda bude možné odjet i některý ze závodů mimo Evropu. Nicméně zatím není nic jistého, vše záleží hlavně na dalším vývoji epidemie koronaviru a také na dohodě s pořadateli.

V tuto chvíli se jeví jako nepravděpodobné, že by letos na závody mohli dorazit i diváci, nepočítá se ani s přítomností novinářů. Pokud se tedy nakonec pojede, měl by být na okruhu vždy přítomen jen nezbytně nutný personál a pak ještě televize, aby bylo možné závody vysílat.

Kromě otázky, kdy či zda vůbec letošní sezóna začne, se hovoří i o možnosti, že by před prvním závodem mohl proběhnout test, bližší informace o tomto testu však zatím nejsou k dispozici.

Jasnější a konkrétnější informace o restartu letošní sezóny by mohly být k dispozici začátkem června.

Foto: Václav Duška Jr.