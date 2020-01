Lorenzo, Biaggi a Anderson letos vstoupí do síně slávy

V letošním roce budou uvedeni do síně slávy a oceněni titulem Legenda MotoGP tito tři jezdci: Jorge Lorenzo, Max Biaggi a Hugh Anderson.

Španěl Jorge Lorenzo ukončil kariéru koncem loňského roku. Svůj první závod odjel v roce 2002. První vítězství vybojoval v následujícím roce. Celkově posbíral 68 výher, z čehož 4 v nejslabší kubatuře, 17 v prostřední třídě a 47 v MotoGP. Kromě své první a poslední sezóny ve světovém šampionátu dokázal v každém roce vystoupit na podium. Jeho posledním podiem je Rakousko roku 2018, kde zvítězil. Na podium vystoupil celkem 152 krát a celkem 69 krát startoval z pole position, z čehož přímo z královské kubatury má na kontě 114 podií a 43 startů z první pozice. Svůj první mistrovský titul získal v roce 2006 ve dvěstěpadesátkách, o rok později titul obhájil a postoupil do MotoGP, kde získal tři tituly (v roce 2010, 2012 a 2015). Svých největších úspěchů dosáhl Lorenzo na motocyklu značky Yamaha, s nímž vyhrál 44 závodů a vybojoval všechny tři tituly v MotoGP. Jezdec z Mallorky bude jmenován Legendou MotoGP během závodního víkendu v Jerezu.

Max Biaggi se v mistrovství světa objevil poprvé v roce 1991 v kategorii 250 ccm. V následujícím roce vybojoval své první vítězství. V roce 1994 získal svůj první mistrovský titul v kategorii 250 ccm. V dalších třech letech titul obhájil. Roku 1998 postoupil do kategorie 500 ccm, kde hned v prvním roce obsadil druhé místo v šampionátu. V pětistovkách se pak ještě stal vicemistrem i v roce 2001. Roku 2002 opět skončil v šampionátu na druhé pozici, ale to už se jednalo o nově vzniklou kategorii MotoGP. V královské kubatuře (ani ve třídě 500 ccm ani v MotoGP) se Biaggi šampionem nestal, ale vybojoval 13 vítězství a 58 krát vystoupil na podium. Za celou kariéru (ve všech kategoriích) vystoupil na podium 111 krát a zvítězil 42 krát, z pole position startoval 56 krát a vyjel si 4 tituly (všechny ve dvěstěpadesátkách). Do síně slávy bude uveden letos v Mugellu.

Novozélanďan Hugh Anderson se narodil 18. 1. 1936 a do mistrovství světa vstoupil v roce 1960, kdy se účastnil závodů tříd 350 ccm a 500 ccm. O dva roky později vstoupil i do kategorií 50 ccm a 125 ccm a začal v nich vyhrávat. Roku 1963 pak vybojoval tituly v kategoriích 50 ccm i 125 ccm. O rok později obhájil titul ve třídě 50 ccm. Roku 1965 se pak znovu radoval z titulu ve třídě 125 ccm. Celkem si tedy vyjel 4 tituly a 25 vítězství. Roku 1966 ukončil kariéru. I tento jezdec letos vstoupí do síně slávy, ale zatím ještě nebylo upřesněno, kdy a kde se to uskuteční.

Na seznamu Legend MotoGP už jsou tito jezdci: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Ángel Nieto, Wayne Rainey , Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Alex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Kork Ballington, Dani Pedrosa, Stefan Dörflinger, Jorge Martínez Aspar a Nicky Hayden.

Zdroj: motogp.com, foto: 2snap.com, Václav Duška Jr.