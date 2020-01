Lorenzo se připojí k testovacímu týmu Yamahy

Jorge Lorenzo před časem slíbil, že již brzy oznámí své plány na tento rok. A nyní nastal ten čas. Jorge Lorenzo oficiálně potvrdil, že se stane testovacím jezdcem Yamahy.

Yamaha sice původně slibovala roli testovacího jezdce Folgerovi, ale už před nějakým časem mu oznámila, že s ním nepočítá. V posledních dnech se hodně hovořilo o tom, že pro Yamahu nakonec bude testovat Lorenzo a tak se i stane. Tato informace již byla oficiálně potvrzena.

Jorge Lorenzo s Yamahou získal všechny své tituly v MotoGP (2010, 2012 a 2015). Vrací se tedy do dobře známého prostředí a k týmu, s nímž se mu dařilo.

Lorenzo začne testovat už za pár dnů v Sepangu spolu s ostatními testovacími jezdci a poté se bude účastnit i dalších IRTA testů. Divoké karty pro start v některém z letošních závodů zatím v plánu nejsou, ale na druhou stranu, Yamaha je otevřená možnosti, že by se Lorenzo znovu rozhodl jet ještě nějaký závod.

„Jsem velmi šťastný, že jsem se rozhodl připojit se k testovacímu týmu tovární Yamahy. Vždy jsem plánoval zůstat v MotoGP a vrátit se do paddocku, a myslím, že tohle je pro mě vhodná role. M1 znám dobře. Yamaha vyhovovala mému stylu jízdy, bude tedy velmi zajímavé znovu vyzkoušet svůj starý motocykl,“ sdělil jezdec z Mallorky.

„Návrat k Yamaze s sebou nese několik dobrých vzpomínek. Získali jsme spolu mnoho pódií a vítězství a tři tituly, takže víme, kde jsou naše silné stránky. Chci poděkovat Yamaze za tuto příležitost, protože mi to umožňuje dělat to, co miluji – tedy jezdit na motorce, posouvat limity a zároveň si užívat trochu klidnější životní styl než v předchozích letech,“ prozradil Lorenzo dále.

„Jsem velmi motivovaný a nemohu se dočkat, až budu zase jezdit. Chci udělat to nejlepší pro budoucnost Yamahy a doufám, že moje zkušenost bude pro inženýry a jezdce Yamahy užitečná a pomůže jim znovu získat titul,“ dodal Španěl.

Zdroj: motogp.com, foto: 2Snap - Friedemann Kirn