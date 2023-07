Lowes opustí Moto2, přesune se do šampionátu Superbiků

Tým Marc VDS a Sam Lowes oznámili, že je příští rok čeká nová etapa. Marc VDS bude od příštího roku závodit i ve světovém šampionátu Superbiků, kde spojí síly s Ducati. Jejich jezdcem bude výše zmíněný Sam Lowes, který jezdí pro Marc VDS ve třídě Moto2 už od roku 2020. Za tu dobu Lowes pro tým vybojoval dvanáct pole position a patnáct umístění na stupních vítězů, z čehož sedmkrát se dostal až na stupínek nejvyšší.

Paddock WSBK rozhodně nebude pro Sama Lowese úplně neznámým prostředím. V roce 2013 se stal šampionem v Supersportech. A navíc ve WSBK závodí Samův bratr Alex, jenž jezdí pro Kawasaki Racing.

„V nové kategorii se toho budu muset hodně učit, zvykat si na novou motorku, pneumatiky a některé okruhy,“ sdělil Sam Lowes. „Vždy jsem chtěl závodit v kategorii World Superbike a po zisku titulu v Supersportech v roce 2013 by se to zdálo jako logický krok, ale tehdy jsem se rozhodl, že zkusím paddock Grand Prix. Jsem šťastný a hrdý, že jsem měl tak dobrou kariéru v GP a hodně jsem si to užil. Nicméně teď cítím, že v tuto chvíli je skvělý čas na přestup do WorldSBK a na to vyzkoušet si jiný stroj a naučit se jezdit na superbiku,“ pokračoval britský jezdec.

„Jezdit pro tým Marc VDS Racing je privilegium, takže fakt, že spolu můžeme udělat tento krok, je skvělý. Jsem si jistý, že to může být silný a špičkový tým i ve WorldSBK. Jsem velmi vděčný Marcu van der Stratenovi za to, že do mě vložil důvěru při zahájení tohoto nového projektu. Máme skvělý vztah; společně jsme dosáhli skvělých věcí a budeme usilovat o mnoho dalších!“ dodal Lowes.

A ohledně zbytku letošní sezóny se Lowes vyjádřil následovně: „V této sezóně nás čeká ještě 12 závodů a jsem trochu smutný, že jich zbývá už jen tak málo, protože je to úžasná třída. Letos jsme ukázali dobrou rychlost, ale ne každý víkend jsme ji dokázali zúročit. Mám nějaké cíle, kterých chci dosáhnout. Chci, aby se ve statistikách objevilo moje jméno. Jsem plně motivován dokončit letošní sezónu co nejlepším způsobem. Vedeme týmový šampionát a já chci bojovat o první tři místa v celkovém pořadí jezdců a samozřejmě také chci týmu pomoci vyhrát týmový titul. To by byl skvělý konec mé kariéry v GP.“

Zdroj a foto: Marc VDS