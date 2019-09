Lowes podepsal s týmem Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

Před pár dny bylo oficiálně potvrzeno, že Xavi Vierge odchází od týmu Marc VDS a přesouvá se k Petronasu. Nedlouho poté bylo oznámeno jméno nového jezdce týmu Marc VDS.

Týmovým kolegou Alexe Márqueze bude v roce 2020 Sam Lowes. Tento britský jezdec za několik málo dnů oslaví devětadvacáté narozeniny. Do šampionátu třídy Moto2 vstoupil v roce 2014. Celkem jedenáctkrát vystoupil na podium, z čehož třikrát na stupínek nejvyšší. V roce 2017 absolvoval sezónu ve třídě MotoGP na motocyklu značky Aprilia Tehdy sice měl s Aprilií dvouletou smlouvu, ale výsledky nebyly podle očekávání, za rok Lowes získal jen pět bodů, takže byla smlouva ukončena předčasně. Lowes se tedy vrátil do Moto2. Po návratu zatím nezískal žádné další umístění na stupních vítězů. Lowesovým posledním vítězstvím tedy zatím zůstává to z Aragonie roku 2016.

„Jsem velmi šťastný a vděčný za to, že se mohu připojit k týmu, který považuji za nejlepší v Moto2,“ prohlásil Lowes. „Alex Márquez letos odvádí skvělou práci. A když ho teď budu mít jako týmového kolegu, budu se od něj moct naučit hodně věcí. Během své kariéry jsem zažil dost složitých momentů a věřím, že nyní konečně přišla má chvíle. Moc se těším na spolupráci s týmem. Je to splněný sen. Udělám všechno, co bude v mých silách, abych jim důvěru, kterou do mě vložili, oplatil co nejlepšími výsledky,“ uzavřel Lowes.

Zdroj a foto: Marc VDS