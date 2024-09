Maďarský Balaton Park se příští rok zařadí do kalendáře MotoGP

Mistrovství světa silničních motocyklů se v Maďarsku poprvé jelo v roce 1990 a podruhé v roce 1992. Zhruba o patnáct let později, tedy v dobách, kdy závodil Gábor Talmácsi (šampion třídy do 125 ccm z roku 2007), se sice plánoval návrat MotoGP do Maďarska, ale nakonec se plány neuskutečnily.

Příští rok by se ovšem do kalendáře MotoGP měl přidat maďarský okruh Balaton Park. Předběžně se počítá s tím, že by se závod měl jet v termínu 22. až 24. srpna 2025. Okruh ovšem ještě bude muset být vylepšen a dále bude nutné také zapracovat na infrastruktuře a službách pro fanoušky.

Carmelo Ezpeleta, generální ředitel společnosti Dorna Sport k přidání Maďarska do kalendáře MotoGP řekl: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme oznámit, že Balaton Park bude v kalendáři MotoGP™ a WorldSBK pro rok 2025. Okruh se nachází na velkolepém místě a bude fantastickým cílem pro fanoušky, kteří přijedou a uvidí nejnapínavější sport na světě. Práce na přípravě místa konání probíhají tak, aby byl připraven jeho historický debut v kalendáři. Tímto se přidá další kapitola do historie motocyklových Grand Prix Maďarska. Těšíme se na návrat na tento klíčový trh ve středu Evropy.“

Zdroj a foto: motogp.com