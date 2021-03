Marc Márquez nenastoupí do závodů v Kataru

Stav Marca Márqueze se sice po třetí operaci zlomené pravé pažní kosti vyvíjí dobře, přesto mu však ošetřující lékaři start v Kataru nedoporučili.

Márquez před několika dny absolvoval trénink na minibiku a o něco později se pak v Barceloně svezl i na velké motorce, takže už se začínalo spekulovat o tom, že by mohl zkusit nastoupit do GP Kataru, ale nakonec se tak nestane a zatím stále zůstává nejasné, kdy přesně se Márquez na svou závodní Hondu vrátí. Další kontrolu u lékaře má naplánovanou na 12. dubna, což je až po druhém závodě v Kataru. Mohl by se tedy vrátit při GP Portugalska, ale zatím ani to není jisté.

„Po poslední kontrole mi tým lékařů doporučil, že nejlepší bude neúčastnit se Velké ceny Kataru a pokračovat dále podle plánu rekonvalescence, kterého jsme se drželi v posledních týdnech,“ prozradil Márquez. „Byl bych rád, kdybych se mohl zúčastnit úvodního závodu mistrovství světa, ale budeme muset pokračovat v práci, abychom se znovu dostali do optimální kondice, které nám umožní vrátit se do hry,“ dodal bývalý šampion.

