Marc Márquez pojede od příštího roku v červeném

Ducati Corse dnes oficiálně oznámila, že Marc Márque s nimi podepsal smlouvu na příští dva roky. Španěl, který nyní jezdí u týmu Gresini Racing, příští rok nahradí Eneu Bastianiniho u týmu Ducati Lenovo a stane se tak novým Bagnaiovým kolegou.

Luigi Dall'Igna (generální ředitel Ducati Corse) sdělil:

„Nejprve chci poděkovat Eneovi Bastianinimu a Jorge Martínovi za veškerou práci, kterou s námi během posledních let odvedli. Přeji jim do budoucna jen to nejlepší. V této sezóně ukázali, že dosáhli neuvěřitelné úrovně. Jsme si jisti, že budou v boji o titul až do konce. Rozhodování o tom, kdo se stane Bagnaiovým novým týmovým kolegou v týmu Ducati Lenovo, nebylo snadné, protože jsme měli na výběr ze seznamu velmi silných jezdců. Nakonec jsme se rozhodli pro Marca Márqueze, jezdce s nezpochybnitelným talentem, který se během několika závodů dokázal dokonale přizpůsobit naší GP Desmosedici a jeho vrozené ambice ho tlačí k neustálému růstu. V boxu budeme mít dva jezdce, kteří dohromady získali 11 světových titulů. Možnost spolehnout se na jejich zkušenosti a vyspělost bude neocenitelná i pro náš růst.“

Marc Márquez k podpisu nové smlouvy řekl:

„Jsem velmi šťastný, že budu moci příští sezónu oblékat červené barvy továrního týmu Ducati v MotoGP. V podstatě od prvního kontaktu s Desmosedici GP jsem si jízdu na ní užíval a hned jsem se dobře adaptoval. Od té chvíle jsem věděl, že mým cílem je pokračovat v této cestě, dále růst a přesunout se do týmu, v němž se Pecco Bagnaia dva roky po sobě stal mistrem světa. Jsem rád, že mohu v roce 2025 udělat tento velký krok. Děkuji za důvěru, kterou do mě Ducati vložila. Nakonec bych rád poděkoval Nadi, Carlovi, Michelemu a celé rodině Gresini Racing za to, že mi otevřeli dveře jejich týmu v choulostivé době mé kariéry. Naší prioritou teď bude užít si zbytek sezóny a vydat ze sebe maximum.“

Jorge Martin se přesouvá k Aprilii

Zdroj a foto: Ducati