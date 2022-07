Marc Márquez promluvil o svém zotavování

Po letošní Velké ceně Itálie odcestoval Marc Marquez do USA, kde podstoupil čtvrtou operaci zraněné paže. Aktuálně se zotavuje po zákroku a na blogu Box Repsol se podrobněji rozepsal o svém aktuálním zdravotním stavu.

„Posíláte mi mnoho povzbudivých zpráv, kterých si vážím, zvláště v takových chvílích. Dnes vám řeknu, jak jsem na tom s rekonvalescencí,“ zahájil Máquez.

„Myšlenka, že možná budu muset jít znovu na operaci, se objevila už v září loňského roku. Paži jsme tedy pravidelně kontrolovali, abychom viděli, jak se zlomenina vyvíjí po třetí operaci. Když začínaly předsezónní testy, snažil jsem se přesvědčit, že to zvládnu, přičemž jsem se řídil mottem, že síla je v mysli. Ale jak začal šampionát, uvědomil jsem si, že omezení jsou příliš velká. Myslel jsem, že budu jezdit celou sezónu – protože kost nebyla po třetí operaci ještě stoprocentně pevná –, ale zároveň jsem věděl, že budu mít omezení a budu muset skrývat nepohodlí, abych se vyhnul každodenním otázkám. O situaci vědělo jen mé nejbližší okolí,“ pokračoval Španěl.

„Rozhodující okamžik nastal kolem francouzského závodu, kdy jsem podstoupil 3D CT vyšetření. Tehdy jsme se rozhodli, že půjdu na další operaci. Pravdou je, že operace ve Spojených státech mě velmi překvapila tím, jak naplánovali předoperační a pooperační období. Bylo to dost jiné v porovnání s tím, co jsem zažil ve Španělsku. Po operaci to šlo hodně rychle, okamžitě mě propustili a dostal jsem povolení k odletu a návratu domů. Příprava byla naopak velmi důkladně naplánovaná a vše se stihlo s velkým předstihem. Před operací jsem byl veselý, ale v období po ní bylo hůř – kvůli anestezii a kvůli bolesti. Dva nebo tři dny jsem měl špatné období, ale vzhledem k tomu, že to nebyla má první operace paže, tak už jsem věděl, jaké to bude. Byl jsem si tedy vědom toho, že bolest je normální a že později odezní,“ sdělil Márquez dále.

„Teď jsem celkem v pohodě, protože mě nic nebolí. Paži mám stále znehybnělou a provádím jen lehká cvičení. Cítím se motivovaný, protože má dobrý pocit a těším se na to, že začnu rehabilitovat, až mi lékaři řeknou, abych zjistil, zda paže funguje, jak má.“

„Každopádně, jak už jsem dříve řekl na sociálních sítích, aktuálně pociťuji naději. Naděje totiž byla tím, co mě namotivovalo k tomu jít na další operaci. Jak jsem totiž v poslední době jezdil a závodil, nezdálo se mi, že bych takhle mohl jezdit delší dobu, možná tak jenom další rok nebo dva. Operace v Rochesteru mi ovšem dala naději, že budu moci pokračovat v závodění bez bolesti a že si to budu na motorce zase užívat.“

„Šest týdnů po operaci mě čeká rentgen. Podle toho, jak to dopadne, zvolíme další postup. Takže do té doby si užiju trochu dovolené, protože ještě nemůžu rozjet rehabilitaci na sto procent.“

„Nyní, i když to vypadá, že mám hodně volného času, každý den si pečlivě plánuji. Vstávám brzy a jdu se na hodinu a půl projít. Pak se snažím bavit s týmem, s rodinou nebo dělat věci kolem domu. Odpoledne pak můžu dělat lehčí cviky na spodní části těla a trochu i na levou paži.“

„Občas se zamýšlím nad svou motivací a vždy mi vychází, že v mém případě je hlavní motivací vášeň a nadšení. Mám to tak pořád stejně už více než deset let. Také mě to často nutí přemýšlet o mém dalším cíli, čímž je bavit se a závodit na dobré úrovni, tedy bez utrpení a bolesti.“

„Musím říct, že na této cestě k uzdravení nejsem sám. Hodně se teď bavím s jezdci jako je Àlex Crivillé – který si prošel něčím podobným, nebo Alberto Puig – s tím jsem nejvíce v kontaktu, protože je také manažerem týmu Repsol Honda – a pak jsem také v kontaktu s Mickem Doohanem – protože měl několik vážných zranění. Právě oni mi nejvíce poradili a já jim děkuji za podporu.“

„Referenčním bodem je pro mě také Rafa Nadal, který už byl skoro na odchodu, ale dokázal překonat bolest a znovu vyhrát. Právě s ním jsem se potkal, když se hrál Masters 1000 v Madridu. Vím, co všechno si vytrpěl, a proto je pro mě referencí, protože i když na tom není nejlépe, je schopen vyhrávat turnaje jako Roland Garros. Pamatuji si, že na tiskové konferenci přiznal, že mu bolest změnila náladu a já to chápu.“

„Ještě než se rozloučím, chtěl bych ještě jednou poděkovat za podporu, kterou dostávám od fanoušků. Slibuji, že udělám všechno a možná i víc, než budu moci, abych mohl znovu závodit a abychom si mohli užít další společné chvíle,“ dodal osminásobný šampion.

Zdroj: Box Repsol, foto: Václav Duška Jr.