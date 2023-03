Marc Márquez si při pádu v portugalském závodě zlomil ruku

Hned během prvního závodního víkendu bohužel došlo k několika zraněním jezdců MotoGP. V pátek se zranil Pol Espargaro (zlomený obratel, čelist a poraněné plíce), v sobotu Enea Bastianini (zlomená lopatka) a v neděli Marc Márquez (zlomená ruka). Miguel Oliveira, který v hlavním závodě upadl spolu s Marcem Márquezem, má bolestivě naraženou kyčel, ale rentgen žádnou zlomeninu neodhalil.

Marc Márquez po závodě v Portugalsku uznal svou chybu, kvůli níž upadl a vzal s sebou k zemi i domácího Oliveiru. „Především chci říct, že je mi velmi líto Oliveiry, jeho týmu a portugalských fanoušků,“ sdělil Márquez v tiskovém prohlášení. „Dnes jsem udělal velmi vážnou chybu, samozřejmě to nebylo mým záměrem, aby se to tak stalo, ani jsem v té chvíli neměl v plánu předjet Martína, jen se mi v tu chvíli úplně zablokoval předkem. Možná ještě nebyl úplně zahřátý. Zkrátka jsem povolil brzdy a motorka zatočila dovnitř. Martinovi jsem se ještě dokázal vyhnout, ale Oliveirovi už ne. Okamžitě jsem pak navštívil Miguela a pak jsem se za ním byl podívat i do zdravotního střediska, jak se má. Naštěstí se zdá být v pořádku a to je nejdůležitější. Co se mě týče, tak mě trochu bolí pravá ruka a koleno, ale to není v tuto chvíli tak důležité,“ dodal Márquez těsně po závodě.

Po návratu do Španělska se ovšem ukázalo, že za bolest ruky může zlomenina první záprstní kosti pravé ruky. Márquez tedy hned podstoupil operaci, při níž mu byla zlomená kost zafixována pomocí dvou šroubů. Do Argentiny tím pádem nebude moci odcestovat. Nyní se jezdec bude soustředit na zotavení, aby byl co nejdříve zpátky.

Zatím nebylo definitivně potvrzeno, zda se Márquez vrátí už na závod v Texasu. Jisté je jen to, že si v prvním závodě po svém návratu bude muset za zavinění kolize při GP Portugalska odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol.

Zdroj a foto: Box Repsol