Marini a Bezzecchi pokračují s týmem Mooney VR46

Marco Bezzecchi letos jede svou první sezónu v královské kubatuře, přičemž aktuálně je nejlepším z nováčků. Luca Marini, který je polovičním bratrem Valentina Rossiho, závodí v MotoGP druhým rokem. Na rozdíl od Bezzecchiho se Marini zatím nedostal na stupně vítězů, ale už byl blízko – v posledních dvou závodech dojel čtvrtý. Oba zmínění jezdci nyní jezdí pro tým Mooney VR46 a dle oficiální zprávy týmu tomu tak bude i v příštím roce.

„Jsem velmi rád, že mohu oznámit prodloužení smlouvy s týmem Mooney VR46 Racing,“ sdělil Marini. „Je důležité zajistit kontinuitu naší pracovní skupiny a projektu Ducati, který nás vede k dobrým výsledkům a boji o stupně vítězů. Jsme tým nováčků, je to první rok, co všichni pracujeme společně. Budeme takto pokračovat i dále, abychom dosáhli uspokojení už letos a poté i v budoucnu společně s Valem, kterému děkuji za tuto příležitost. Stejně tak děkuji i VR46 Riders Academy, která mě vždy podporuje. Cílem je dokončit současnou sezónu tím nejlepším možným způsobem a navázat na to v příštím roce. Chceme v každé GP bojovat o důležité pozice, tedy o pódium a o vítězství a také se chceme stát nejlepším nezávislým týmem,“ dodal Marini.

„Jsem velmi rád, že mohu potvrdit a zároveň oznámit, že dohoda, kterou jsem loni podepsal, byla na dva roky, takže v roce 2023 budu pokračovat v závodění za Mooney VR46 Racing Team s Ducati!“ prozradil Bezzecchi. „Jsem hrdý na to, že mohu reprezentovat barvy rodiny VR46 a VR46 Riders Academy, kteří mě neustále podporují. Naše skupina techniků a mechaniků je zcela nová, jsme tedy nováčci ve všech aspektech – tedy jak s techniky přicházejícími z Moto2, tak i v dalších ohledech. Jsme však naprosto spokojeni s tím, čeho jsme dosud dosáhli. Nyní se stále soustředíme na tuto sezónu 2022 a budeme se snažit zakončit tento první rok v MotoGP s co nejlepším výsledkem,“ uzavřel Bezzecchi.

Zdroj: Mooney VR46 Racing, foto: Václav Duška Jr.