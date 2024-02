Marini a Mir se představili v nových barvách týmu Repsol Honda

Madrid byl v úterý 13. února 2024 dějištěm oficiální týmové prezentace týmu Repsol Honda. Letošek je třicátou sezónou spolupráce mezi Repsolem a Hondou. Tato spolupráce přinesla patnáct světových titulů od šesti jezdců, kteří celkem nasbírali 183 vítězství a 455 umístění na stupních vítězů.

Joan Mir, jenž loni absolvoval svůj první rok s Hondou, bude pokračovat i v letošním roce. Po dlouhých jedenácti letech už ale tentokrát na stroji Repsol Honda neuvidíme Marca Márqueze, který týmu zajistil šest titulů. Na Španělovo místo nastupuje Ital Luca Marini.

„Je neuvěřitelné být součástí týmu s takovou historií a úspěchy v MotoGP,“ sdělil při prezentaci Joan Mir. „Jsem stejně jako loni natěšený na to, až zase zahájím sezónu s týmem Repsol Honda. Týmové prezentace jsou vždy velmi zajímavé, zejména kvůli tomu, že uvidíme, co si kdo myslí o novém designu. Myslím, že letošní barvy jsou opravdu jiné a velmi odvážné, rozhodně něco jedinečného pro tým. Měli jsme pozitivní první kontakt s motorkou a pět produktivních dní v Sepangu, nyní se musíme dívat dopředu na katarský test a závod. Loni jsem se toho hodně naučil a letos to chci všechno uvést do praxe, abych pomohl týmu Repsol Honda vrátit se tam, kde vím, že to může být,“ řekl dále šestadvacetiletý Španěl.

„Je pro mě ctí připojit se k týmu Repsol Honda, protože už jako malý, když jsem závodil na minibiku, jsem měl kombinézu s jejich barvami,“ prozradil Luca Marini. „Být teď tady a mít zase kombinézu v jejich barvách a vedle sebe jejich motorku, to je pro mě zkrátka splněný sen, něco osudového. Tato motorka je opravdu pěkná, barvy jsou nové a jsem hrdý, že je mohu reprezentovat. Jsme na začátku naší společné cesty, ale už se cítím být součástí týmu a mám dobrou podporu ze strany inženýrů. Na motorce jsem jezdil jen šest dní, takže chceme poslední test využít na maximum a zahájit tento rok co nejlépe,“ uzavřel Ital.

Zdroj a foto: Box Repsol