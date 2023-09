Marini bude pokračovat u týmu Mooney VR46 Racing i v příštím roce

Minulý týden tým Mooney VR46 Racing a Marco Bezzecchi potvrdili, že spolu budou pokračovat i v následující sezóně. Nyní tým oficiálně oznámil, že se nic nemění ani v případě druhého jezdce. Zůstává i Luca Marini, který je dlouholetým členem týmu Mooney VR46 Racing. Od roku 2018 jezdil pro tým VR46 v kategorii Moto2 a roku 2021 se stal prvním jezdcem, který oblékl barvy VR46 v MotoGP.

Ital Marini, který je polovičním bratrem Valentina Rossiho, je v aktuálním pořadí šampionátu na sedmém místě a na svém kontě má 125 bodů. V letošní Velké ceně Amerik se podíval na podium v hlavním závodě a v Argentině vystoupil na podium ve sprintovém závodě. Na své první vítězství v královské kubatuře zatím čeká.

„To, že pokračuji s týmem Mooney VR46 Racing i v roce 2024, je pro mě spojeno s důvěrou ve velmi jednotný tým, se kterým si velmi dobře rozumím a který ve mě mnoho let věří,“ sdělil Marini v tiskové zprávě. „Jako tým uděláme vše, co bude v našich silách pro to, abychom dosáhli našich cílů v příští sezóně. Mé díky patří nejen Valemu, Ucciovi a Pablovi, ale především celému technickému týmu, který mě spolu s Ducati podporuje. Být zde i v roce 2024, bojovat o nejvyšší příčku šampionátu mezi jezdci i mezi týmy je naší skutečnou ambicí,“ dodal Ital.

Zdroj a foto: Mooney VR46 Racing