Márquez je deset týdnů po operaci a postupně navyšuje tréninkovou zátěž

Začátkem letošního června absolvoval Marc Márquez čtvrtou operaci zraněné paže. Několik týdnů poté musel mít ruku znehybněnou a mít klidový režim. Před časem už začal s rehabilitací a lehčím tréninkem. Dle poslední aktualizace, kterou zveřejnil Márquezův tým, se kost hojí správně a jezdec už tedy může navýšit tréninkovou zátěž. Aktuálně se věnuje běhu, plavání a odporovému tréninku v posilovně. Postupně přidává zátěž, aby nabíral sílu, ale aby se zároveň příliš nepřetěžoval.

„Postupem času se cítím lépe a lépe,“ sdělil Márquez. „Kost se správně hojí, což je ta nejlepší zpráva ze všech. Stále jsme v rehabilitačním režimu. Tvrdě pracuji na kardio tréninku. Na konci srpna mě čeká další kontrola, pak zase budeme moct jít o krok dále s rehabilitací a opravdu začít více pracovat na nabírání svalové hmoty. Některé dny jsou lepší, jiné horší, ale to vše je součástí cesty. Jsem optimista, ale nechci příliš mluvit o termínech, dokud nebudu mít po zmiňované prohlídce. Není potřeba příliš tlačit na pilu,“ pokračoval Márquez.

„Je to boj a nejsou to jen dva dny nebo dva měsíce, co svádím tento boj, jsou to už dva roky. Loni jsem sice vyhrál nějaké závody, ale dost jsem se trápil. V Jerezu jsem si uvědomil, že se něco musí změnit. Bylo to těžké a stále to je těžké i psychicky, ne proto, že nezávodím, ale proto, že mám stále určité pochybnosti ohledně paže. Na další operaci už jít nemůžu. Jsem přesvědčený, že už to bude dobré, nicméně tyhle myšlenky občas přicházejí.“

Přestože se Márquez nyní soustředí na své zotavování, zůstává samozřejmě v kontaktu se svým týmem a podílí se na vývoji Hondy RC213V. Příští víkend bude v Rakousku přítomen v boxech svého týmu alespoň jako divák.

„Honda je v kritické chvíli. Hodně mluvím se svým týmem a snažím se porozumět letošnímu motocyklu a aktuální situaci, proto tedy pojedu do Rakouska a promluvím si se všemi z HRC,“ řekl dále Márquez.

Zdroj: Box Repsol, foto: Václav Duška Jr.