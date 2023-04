Márquez nepojede ani v Jerezu, nahradí jej Lecuona

Bývalý šampion Marc Márquez se zranil při závodě v Portugalsku. Kvůli zranění ruky musel vynechat závody v Argentině a v Texasu. Nyní už je jisté i to, že nepojede ani Velkou cenu Španělska, která se koná o tomto víkendu v Jerezu.

V úterý 25. dubna podstoupil Márquez další kontrolu v nemocnici. Klinický vývoj lze dle slov lékařů považovat za uspokojivý, nicméně vzhledem k povaze zlomeniny a uplynulému času se lékaři spolu s Márquezem rozhodli, že bude lepší pokračovat v rekonvalescenci a zaměřit se na to, aby byl jezdec připraven na závod ve Francii, který se jede v polovině května. V Jerezu Márqueze nahradí Iker Lecuona.

„Včera jsme udělali další CT vyšetření a potvrdilo se, že navzdory tomu, že se zranění vyvíjí příznivě, kost ještě není zcela zhojená, takže závodění v Jerezu by bylo riskantní,“ sdělil v tiskové zprávě Márquez. „Společně s lékařským týmem jsme se tedy rozhodli neriskovat a počkáme ještě dva týdny, abychom se mohli vrátit v Le Mans. Velmi mě mrzí, že zmeškám Velkou cenu Španělska, protože je to tam vždy speciální kvůli atmosféře spojené se závoděním na domácí dráze a především kvůli fanouškům. Budu pokračovat v rehabilitaci a budu pracovat na tom, abych byl co nejdříve zpátky,“ dodal Španěl.

Zdroj a foto: Box Repsol