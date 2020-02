Márquez oznámil prodloužení smlouvy: S Hondou zůstane ještě minimálně další čtyři roky

Současnou smlouva mezi Marcem Márquezem a Honda Racing Corporation platí do konce letošního roku. Dnes bylo oficiálně oznámeno, že se jezdec a tým domluvili na prodloužení smlouvy o další čtyři roky. Marc Márquez tedy u Hondy zůstane minimálně do konce roku 2024.

Obvykle se smlouvy mezi jezdcem a týmem uzavírají na jeden až dva roky. Smlouva na čtyři roky je tedy v motorsportu spíše výjimečná, ale v případě Marca Márqueze a Hondy, je docela logická. Společně totiž získali šest titulů v šampionátu jezdců, 56 vítězství, 95 umístění na stupních vítězů a 62 startů z pole position. Márquez jezdí pro tým Repsol Honda v MotoGP od roku 2013, přičemž hned v prvním roce se stal šampionem.

„Jsem velmi hrdý na to, že můžu oznámit prodloužení s Honda Racing Corporation na další čtyři roky,“ sdělil Márquez. „Honda mi v roce 2013 umožnila vstoupit do MotoGP s tovární motorkou. Od prvního roku jsme spolu sbírali úspěchy. Jsem nesmírně rád, že patřím do rodiny Hondy,“ řekl Márquez dále.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.