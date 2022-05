Max Biaggi byl oficiálně jmenován Legendou MotoGP

Během závodního víkendu v Mugellu byl do Síně slávy uveden Ital Max Biaggi. Čtyřnásobný šampion třídy 250 ccm je nyní oficiálně Legengou MotoGP. Kromě čtyř titulů z MS Silničních motocyklů má Biaggi na své kontě i dva tituly ze superbiků.

V MS Silničních motocyklů se Biaggi pohyboval v letech 1991 až 2005. Za tu dobu (kromě již zmíněných čtyř titulů z dvěstěpadesátek) vybojoval celkem 42 vítězství (z toho 29 v prostřední třídě a 13 v královské kubatuře), 111 umístění na stupních vítězů a 56 startů z pole position.

„Je to pro mě velmi speciální den a ze všeho nejdříve musím poděkovat Carmelovi a Dorně, protože bez nich by tohle nebylo možné, takže moc děkuji,“ sdělil Biaggi při příležitosti svého slavnostního jmenování Legendou. „Za druhé, chci poděkovat jednoduše všem, díky kterým se tohle stalo skutečností; děkuji tedy za veškerou práci výrobcům, počínaje Aprilií, Hondou, Yamahou a všemi lidmi, kteří jsou zde, jsou to v podstatě všichni ti, kteří mě podporovali v různých týmech a různých situacích, v dobrých i špatných dnech. Takže jsem hrdý, že všichni přišli, pro mě to znamená hodně, protože život jde dál i po závodech,“ pokračoval Biaggi.

„Jsem také hrdý na to, že mě moje rodina ve špatných dnech opravdu povzbuzovala, abych se nevzdal. Dnes jsou tady můj syn a dcera, takže tohle je velmi emotivní moment, protože teď mohou říct: ‚Můj táta je legenda,' tak to je něco skvělého! Před dvaceti lety jsem o tom ani nepřemýšlel,“ hovořil dále Biaggi.

„A konečně, teď jdu do třetí fáze svého života a samozřejmě jsem i vlastníkem týmu. Chci poděkovat Husqvarně a Sterilgardě, které mi tento sen plní, takže nyní využívám své zkušenosti k vychovávání nových jezdců, doufejme i nových šampionů; kdo ví? Chci znovu poděkovat Dorně, protože za ta léta odvedli bezvadnou práci a MotoGP je teď prostě fantastická, takže díky moc,“ uzavřel Ital.

Zdroj a foto: motogp.com