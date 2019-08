Miller bude pokračovat s týmem Pramac Racing i v roce 2020

Minulý týden se spekulovalo o možnosti, že by Jack Miller nemusel prodloužit s týmem Pramac Racing a že by jej mohl nahradit Jorge Lorenzo. Následně tým Repsol Honda sdělil, že trvá na tom, aby Lorenzo dodržel svou smlouvu, kterou má s týmem na příští rok. Tím tedy možnost Lorenzova přestupu padla.

Nyní už je jasné i to, co bude dále s Jackem Millerem. Začátkem roku Miller sdělil, že by příští rok rád jezdil u továrního týmu. Dokonce se spekulovalo o tom, že by mohl nahradit Petrucciho u tovární Ducati, ale nestalo se tak. Australan zůstane u týmu Pramac Racing i v roce 2020. O postup do továrního týmu se může pokusit v dalším roce.

Aktuálně je Miller osmý v průběžném hodnocení šampionátu a na kontě má 86 bodů. Jeho dosavadním maximálním bodovým ziskem za jednu celou sezónu MotoGP je 91 bodů z loňského roku, což je vzhledem k počtu zbývajících závodů velmi pravděpodobné, že letos překoná.

Zdroj: motogp.com, foto: Pramac