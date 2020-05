Miller je údajně blízko přestupu k tovární Ducati

V tuto chvíli se závody MotoGP nejezdí a zatím není stoprocentně jisté, kdy se opět jezdit začne, týmy však každopádně už myslí i na příští sezónu a probíhají jednání ohledně smluv na příští rok.

Jack Miller je aktuálně jezdcem týmu Pramac Racing (satelitního týmu Ducati). Zhruba před rokem sám Miller sdělil, že by letos rád jezdil s továrním týmem, ale nakonec se tak nestalo, přestože už tenkrát se hovořilo o tom, že by Miller mohl nahradit Petrucciho. A ačkoliv měl Petrucci smlouvu s týmem Ducati původně jen na loňský rok, nakonec u týmu zůstal i letos. Dle různých médií (například dle serveru GPOne.com) je tentokrát Miller těsně před podpisem smlouvy s tovární Ducati. Stoprocentně jisté to však zatím ještě není.

Pokud by ovšem Miller skutečně k tovární Ducati přestoupil, musel by nahradit jednoho ze současných jezdců. Petrucci loni skončil v celkovém pořadí až šestý a Ducati od něj očekávala více, takže se předpokládá, že z týmu odejde právě Petrucci, nicméně ani s Dovim to není jisté. Ducati by si Doviho sice ráda udržela, nicméně jednání nyní brzdí neshody ohledně výše Doviho platu a navíc se dost spekuluje o tom, že o Doviho projevuje zájem KTM.

A co se týče případného Millerova náhradníka u týmu Pramac Racing, tak tam také zatím není nic jistého. Hodně se spekuluje o tom, že Ducati by měla zájem, aby pro ně jezdil Jorge Martin. Manažer týmu Pramac ovšem v rozhovoru pro motogp.com sdělil, že tuto možnost nevidí jako příliš reálnou, protože si nemyslí, že by jej KTM nechala jít. Ve hře o místo u týmu Pramac jsou ovšem i jiní jezdci z Moto2 – například Baldassarri nebo Bastianini. Současný Millerův kolega - Francesco Bagnaia - pravděpodobně u týmu Pramac zůstane i příští rok.

Zdroj: motogp.com, GPOne.com, foto: Václav Duška Jr.