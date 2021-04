Miller má za sebou úspěšnou operaci pravého předloktí

Po Velké ceně Dauhá Jack Miller potvrdil, že měl v obou katarských závodech problémy s nedostatečným prokrvením pravé ruky (tzv. kompartment syndrom), což je u motocyklových závodníků poměrně dost častý problém.

Jezdec tedy ihned po závodě odletěl do Barcelony a hned v úterý večer podstoupil operaci. Zákrok provedl Dr. Xavier Mir. Vše proběhlo v pořádku. Miller zůstane po operaci čtyřiadvacet hodin v nemocnici. Jakmile bude propuštěn do domácího ošetřování, bude moci začít s rehabilitací. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být Miller schopen nastoupit do následujícího závodu v Portugalsku.

„Byla to krátká operace a proběhla velmi dobře,“ sdělil Miller po zákroku. „Nemůžu se dočkat, až zahájím rehabilitaci. Do příští Grand Prix v Portimão zbývá ještě deset dní. Pokud bude moje zotavování probíhat normálně, budu se moci vrátit na trať v Portugalsku, i když nebudu úplně ve své 100% kondici. Chci poděkovat doktoru Mirovi a celému jeho týmu z nemocnice Dexeus za veškerou péči, kterou mi poskytli,“ dodal Australan.

Shodou okolností stejnou operaci včera absolvoval také Iker Lecuona, ten byl ovšem operován ve Valencii a i v jeho případě proběhlo všechno dobře a lze předpokládat, že by v Portugalsku také mohl závodit.

Zdroj: Ducati, foto: Václav Duška Jr.