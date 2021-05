Miller si dnes dojel pro svou druhou výhru v MotoGP, čekal na ni skoro pět let

Do závodu královské kubatury se dnes v Jerezu vydával z pole position Fabio Quartararo. Zatím tedy stále platí, že Quartararo vždy, když přijel v kategorii MotoGP do Jerezu, startoval tam z první pozice. Quartararo nyní jede svou třetí sezónu v MotoGP, loni se v Jerezu jely hned dva závody, takže pro tohoto francouzského jezdce to dnes byl jeho čtvrtý start z pole position na okruhu v Jerezu.

Po startu se ovšem do čela posunul Miller, na druhé místo se zařadil Morbidelli a na třetí Bagnaia. Quartararo klesl na čtvrté místo.

Daleko se dnes v Jerezu nedostal Alex Márquez, který upadl už v prvním kole. O něco později skončil na zemi i Binder. A následně upadl i Alex Rins. Binder a Rins se po svých nehodách ještě znovu rozjeli. Alex Márquez zamířil do boxů a závod tím pro něj skončil.

Dvaadvacet kol před koncem stále vedl Miller, ale na druhé pozici už byl Quartararo, který obvykle nemívá ideální starty, ale pak se posouvá vpřed. A netrvalo dlouho a Quartararo se dostal i před Millera a ujal se tak vedení v dnešním závodě. Miller tedy klesl na druhé místo. Třetí byl Morbidelli. Následovali Aleix Espargaro a Bagnaia.

Osmnáct okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Quartararo a nic se neměnilo ani na dalších místech v první pětce. Osminásobný šampion Marc Márquez, který se před dvěma týdny vrátil po zranění paže a o tomto víkendu měl navíc dva těžké pády, v této fázi závodu bojoval o desáté místo.

Šestnáct kol před koncem upadl nováček Bastianini. Jezdec vypadal po nehodě v pořádku.

Quartararo mezitím navyšoval svůj náskok v čele. Miller držel druhé místo. Třetí zůstával Morbidelli. Bagnaia si prohodil místo s Aleixem Espargarem a posunul se tak na čtvrtou příčku. O něco později pak Bagnaia začal útočit i na svého krajana Morbidelliho, který jel v té chvíli na třetí pozici.

Třináct kol před koncem znovu upadl Brad Binder. Jihoafričan tento víkend sice zahájil velmi dobře, kdy byl nejrychlejším jezdcem pátečního dopoledne, ale konec víkendu už se pro něj dobře nevyvíjel. Po druhé nehodě sice naštěstí také zůstal v pořádku, ale závod už tím pro něj skončil.

Jedenáct kol před závěrem se na třetí místo před Morbidelliho dokázal dostat Bagnaia. Quartararo držel první pozici, ale Miller se mu v této fázi závodu poměrně výrazně přibližoval. Rázem byl těsně za Quartararovými zády. Quartararo měl pravděpodobně nějaký problém, protože ztratil poměrně rychle.

O kolo později už se Miller dostal do čela závodu. Quartararo klesl na druhé místo. Třetí zůstával Bagnaia s odstupem zhruba 1,8 vteřiny za vedoucí dvojicí a s mírným náskokem před čtvrtým Morbidellim.

Quartararo pak ztrácel i nadále. Osm kol před cílem jej předjel i Bagnaia a brzy na něj začal útočit i Morbidelli. Netrvalo dlouho a Quartararo klesl i za svého bývalého týmového kolegu. A ani dále se pro něj situace nevyvíjela dobře, Francouz jezdil o hodně pomalejší časy než jeho soupeři a propadal se pořadím hlouběji a hlouběji. Šest kol před koncem už jej předjel i jeho kolega Viňales, který se v té době pohyboval kolem osmého místa. A o další dvě kola později už byl Quartararo mimo první desítku. Ve zpomalených záběrech bylo vidět, že má Quartararo pneumatiky ve špatném stavu, ale možná to nebyl jediný problém, s kterým se jezdec potýkal. Už nějakou dobu jej totiž opět trápí potíže s předloktím (tzv. arm pump), což je u motocyklových závodníků časté.

Tři kola před šachovnicí vedl Miller. Druhý jezdil jeho týmový kolega Bagnaia a třetí místo držel Morbidelli. V témže pořadí pak tito tři jezdci najeli i do posledního kola. V těsném kontaktu nebyli, takže mezi nimi k žádným soubojům v závěru nedošlo.

Miller si tedy dojel pro svou první výhru na tovární Ducati. Celkově je to pro Millera jeho druhé vítězství v královské kubatuře. To první získal v Assenu v roce 2016. Na svou druhou výhru tedy čekal skoro pět let. Na podium se dnes s Millerem podíval i jeho týmový kolega Francesco Bagnaia, který se ujal vedení v šampionátu. Jezdci mají za sebou čtvrtý závod a už zde máme čtvrtého nového vedoucího muže šampionátu. Po prvním závodě v Kataru vedl Viňales, po GP Dauhá vedl Zarco, po Portugalsku Quartararo a nyní vede Bagnaia.

Spolu s Millerem a Bagnaiou se dnes na podium podíval i loňský vicemistr světa – Franco Morbidelli. Těsně mimo podium skončil Takaaki Nakagami. První pětku uzavřel úřadující šampion Joan Mir. Marc Márquez skončil devátý. Quartararo dojel po problémech až třináctý, takže do svého domácího závodu v Le Mans, kde se jede za dva týdny, přijede „až“ jako druhý muž průběžného pořadí.

GP Španělska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Jack MILLER Ducati 161,4 41'05,602 2 Francesco BAGNAIA Ducati 161,3 1,912 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 161,2 2,516 4 Takaaki NAKAGAMI Honda 161,2 3,206 5 Joan MIR Suzuki 161,1 4,256 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 161,1 5,164 7 Maverick VINALES Yamaha 161 5,651 8 Johann ZARCO Ducati 160,9 7,161 9 Marc MARQUEZ Honda 160,7 10,494 10 Pol ESPARGARO Honda 160,6 11,776 11 Miguel OLIVEIRA KTM 160,4 14,766 12 Stefan BRADL Honda 160,3 17,243 13 Fabio QUARTARARO Yamaha 160,2 18,907 14 Danilo PETRUCCI KTM 160,1 20,095 15 Iker LECUONA KTM 160,1 20,277 16 Luca MARINI Ducati 160 20,922 17 Valentino ROSSI Yamaha 159,9 22,731 18 Tito RABAT Ducati 159,4 30,314 19 Lorenzo SAVADORI Aprilia 159 37,912 20 Alex RINS Suzuki 158,9 38,234 Neklasifikováni Brad BINDER KTM 156,2 14 kol Enea BASTIANINI Ducati 154,9 14 kol Alex MARQUEZ Honda 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.