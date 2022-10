Mir zvažuje operaci předloktí

Španělský jezdec Joan Mir, šampion MotoGP z roku 2020, aktuálně neprožívá dobrou sezónu. Ve druhé polovině letošního ročníku musel vynechat několik závodů kvůli zranění nohy. V Austrálii se vrátil do sedla svého motocyklu, ale následně přišel další problém. V Malajsii byl sice hodně rychlý v úvodních kolech závodu, dostal se do první pětky, nicméně později se začal zase propadat. Nakonec dorazil do cíle až jako devatenáctý. Důvodem propadu ovšem nebyla zraněná noha, ale potíže s předloktím.

Kompartment syndrom je u motocyklových závodníků poměrně častým problémem. Bojovali s ním například Quartararo, Miller či Aleix Espargaro. Nyní se k nim přidal i výše zmíněný Mir. Španěl zvažuje operaci, ale až po skončení letošní sezóny.

„V závodě jsem začal trpět problémem s předloktím, což je něco, co jsem v takové míře ještě nezažil,“ přiznal po závodě v Malajsii Mir. „Když jsme tu závodili naposledy, už jsem trochu něco cítil, ale nebylo to nic hrozného. Tentokrát jsem ale úplně přišel o sílu v pravé ruce. Jsem nesmírně zklamaný, nejen kvůli sobě, ale i kvůli týmu, protože jsme se hodně snažili, chtěli jsme a potřebovali jsme dobrý výsledek. Myslel jsem, že se dostanu do první pětky, což by byla vzpruha, ale nakonec to nevyšlo, štěstí opět nebylo na mé straně. Poradím se s doktory, jestli budu muset jít v zimě na operaci, protože tohle je vážně hrozné,“ dodal bývalý šampion.

Zdroj: Suzuki, foto: Václav Duška Jr.