Místo zraněného Mira pojede v Thajsku Petrucci

Joan Mir si při závodě v Rakousku zlomil kotník. Poté musel vynechat Velké ceny San Marina, Aragonie a Japonska a v tuto chvíli už je jisté i to, že nenastoupí ani do závodu v Thajsku, jenž se jede o tomto víkendu.

V Aragonii se sice Joan Mir pokusil nastoupit do tréninků, ale bolest se nakonec ukázala být příliš silná na to, aby mohl pokračovat, proto se rozhodl vynechat Aragonii i Japonsko. Nyní absolvoval další lékařskou prohlídku. Magnetická rezonance sice prokázala zlepšení, ale zatím to ještě není natolik dobré, aby mohl Španěl opět závodit. Tým Suzuki tedy opět musel povolat náhradníka. Tentokrát to bude Ital Danilo Petrucci, který svět MotoGP opustil na konci loňského roku a letos se připojil do amerického superbikového šampionátu, kde závodí na Ducati.

„Není ani třeba říkat, že mám velkou radost z toho, že jsem dostal šanci závodit v Thajsku s týmem Suzuki Ecstar,“ sdělil Petrucci. „Chci tomu týmu poděkovat za to, že mi dal tuto fantastickou příležitost. Dále chci poděkovat i Ducati a vedení mého týmu za to, že mi zde umožnili jet v roli náhradního jezdce. Jsem opravdu zvědavý, až skočím na GSX-RR a vyzkouším ji. Vypadá velmi rychle a víme, že je to vítězný stroj. Také se těším na spolupráci s posádkou Suzuki, kterou znám už dlouho a máme spolu úžasný vztah. Vím, že to nebude jednoduché, takže nemám žádná očekávání, chci si to jen užít. Jsem také nadšený, že jsem jedním z mála jezdců v historii, kteří skočili ze stroje MotoGP na motorku Dakar, Superbike a pak na další tovární motocykl MotoGP!“ dodal Ital.

Zdroj: Suzuki Racing, foto: Václav Duška Jr.