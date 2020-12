Monster Energy a tým Suzuki v MotoGP od roku 2021 spojí své síly

Společnost Monster Energy v současné době podporuje oba jezdce týmu Suzuki (tedy Alexe Rinse a Joana Mira). Od příštího roku pak tento výrobce energetických nápojů začne sponzorovat celý tým Suzuki.

„Jsme velmi rádi, že můžeme oznámit dohodu se společností Monster Energy,“ sdělil Davide Brivio, manažer týmu Suzuki. „Je to společnost, která je velmi aktivní v MotoGP a dalších motoristických disciplínách. Začali jsme vyjednávat před začátkem roku a jsme velmi hrdí na to, že na našem motocyklu bude v příštích letech značka Monster Energy. Společnost Monster již byla partnerem obou našich jezdců, takže se těšíme, až s nimi budeme blíže spolupracovat, a pokusíme se co nejlépe přispět k jejich marketingovým aktivitám. Věřím, že obě značky z tohoto partnerství budou mít velký užitek. S Monster Energy sdílíme lásku ke sportu a odhodlaného ducha. Pokusíme se tedy společně sdílet i některé skvělé okamžiky v budoucnosti. Vždy jsme měli dobrý vztah s vedením společnosti Monster Energy a se všemi zaměstnanci, se kterými jsme se dosud setkali,“ řekl dále Davide Brivio.

„Je nám velkým potěšením přivítat takového skvělého sponzora, jako je Monster Energy,“ sdělil Shinichi Sahara, vedoucí projektu Suzuki v MotoGP. „Mají spoustu zkušeností se sponzorstvím motoristického sportu a vždy podporují skvělé týmy a mladé jezdce. Jsme hrdí na to, že od roku 2021 získáváme tuto podporu pro náš projekt, zejména po tak úžasné sezóně, jako byla tato. Pro naši značku to je po dosažení titulu při 100. výročí Suzuki velmi důležité a jsem si jistý, že můžeme s Monster Energy navázat pěkný vztah,“ dodal Sahara.

Rodney Sacks, generální ředitel společnosti Monster Energy, k podpisu smlouvy s týmem Suzuki řekl: „Jsme velmi hrdí na to, že můžeme oznámit partnerství mezi Monster Energy a týmem Suzuki Ecstar, protože tím dále rozšiřujeme a upevňujeme naše pokračující odhodlání a podporu motocyklových a automobilových závodů po celém světě. Poté, co jsme v posledních dvou letech podporovali Alexe a Joana během jejich úspěšného závodění s tímto týmem, je velmi přirozený postup připojit se i jako oficiální partner. Rok 2020 byl pro všechny spojené s týmem výjimečným rokem a těšíme se na pokračování úžasné cesty, kterou si Suzuki a jejich jezdci již v MotoGP získali své fanoušky.“

Zdroj: suzuki-racing.com, foto: Václav Duška Jr.