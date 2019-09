Morbidelli si koncem roku zkusí osmihodinovku v Sepangu

Franco Morbidelli je nyní jezdcem týmu Petronas Yamaha SRT v MotoGP. A zahálet rozhodně nebude ani o zimní přestávce, protože se ve dnech 13. až 15. prosince 2019 zúčastní vytrvalostního závodu mistrovství světa FIM Endurance World Championship. Osmihodinový závod se pojede v Sepangu.

Morbidelli bude součástí tříčlenné sestavy. Spolu s ním pojedou Hafizh Syahrin a Michael van der Mark. Syahrin nyní stejně jako Morbidelli jezdí ve třídě MotoGP. Michael van der Mark je jezdcem WSBK a s vytrvalostními závody již má hodně zkušeností, čtyřikrát vyhrál osmihodinovku v Suzuce. Jezdci pojedou s Yamahou YZF-R1.

„Jsem zvědavý, jak mi bude vyhovovat formát vytrvalostních závodů, a opravdu se na to těším,“ prozradil Morbidelli. „Je to úplně něco jiného a zajímavého. Když mě Razlan požádal, abych se zúčastnil, řekl jsem si, proč ne. Kombinace Yamahy a Sepang Racing Teamu znamená, že by to měl být silný tým. Navíc bude pěkné znovu závodit s produkční motorkou. Jízda na motorce je vždy dobrá pro udržení kondice, takže je hezké mít možnost závodit v prosinci. Už jsem trénoval s YZF-R1, takže mám představu a vím, co očekávat, ale jsem si jistý, že vytrvalostní superbike bude velmi odlišný. Možná se z cesty pokusím vytěžit maximum a rovnou si udělám dovolenou v Malajsii, “ dodal Morbidelli.

Zdroj a foto: Petronas Yamaha SRT