Moto2: Acosta bude mít v Sepangu druhou šanci na zajištění titulu

Pedro Acosta si mohl letošní titul ve třídě Moto2 zajistit už v Thajsku, ale nakonec mu to nevyšlo. Dojel sice druhý, ale vzhledem k tomu, že jeho soupeř Tony Arbolino obsadil čtvrté místo, na zajištění titulu to Acostovi nestačilo.

„Nejsem naštvaný, věděl jsem, že to bude těžké, protože to hodně záleželo na tom, jak dopadne Tony,“ sdělil Acosta během rozhovoru pro Motorsport.com. „Šel jsem do závodu s tím, že chci skončit první nebo druhý, což jsem se mi podařilo. Nebylo to sice vítězství, ale skončil jsem druhý. Mít další pódium v kapse je také důležité,“ dodal Acosta po thajském závodě.

Tento týden bude mít Acosta v Sepangu druhý pokus. Nyní má Acosta náskok 63 bodů před Arbolinem, což znamená, že v Malajsii nesmí Acosta ztratit na Arbolina více než 13 bodů. Tentokrát už tedy bude Španělovi stačit, aby dojel alespoň čtvrtý, a stane se šampionem i v případě, že by Arbolino vyhrál.

Pokud by Arbolino v Malajsii obsadil druhé místo, potřebuje Acosta dojet devátý. Kdyby Arbolino skončil třetí, stačí Acostovi třinácté místo. A v případě, že Arbolino skončí na čtvrtém nebo horším místě, bude Acosta šampionem bez ohledu na to, jak on sám dopadne.

Zdroj: as.com, motorsport.com, foto: Press KTM