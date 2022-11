Moto2: Acosta se ve Valencii raduje z výhry a Fernandez z titulu

Do závodu prostřední kubatury ve Valencii startoval z první pozice Alonso Lopez. Augusto Fernandez, který přijel do Valencie v roli vedoucího muže šampionátu, vyrážel jako třetí. Jeho soupeř v boji o titul – Ai Ogura – startoval z pátého místa.

Závod byl vypsán na 25 kol. Vedení se v prvním kole ujal Lopez. Na druhé místo se zařadil Acosta. Na třetí příčku se posunul Arbolino. Fernandez klesl na šesté místo. Ogura si opak polepšil na čtvrtou příčku. Simone Corsi upadl během prvního kola.

Acosta a Lopez spolu při bojích o vedení málem skončili mimo dráhu. Vedení se ujal Arbolino. Na druhé místo se posunul Ogura. Lopez klesl na třetí příčku a Acosta na čtvrtou. Dvaadvacet kol před koncem Lopez při dalších bojích s Acostou upadl. Jezdec se zdál být po nehodě zdravotně v pořádku, jen byl evidentně zklamaný.

Dvacet kol před koncem vedl Arbolino. Druhý byl Ogura a třetí Acosta. Beaubier a Fernandez spolu bojovali o čtvrté místo. Salač, který jede s bolavým prstem, byl v tuto chvíli třináctý. Beaubier ovšem v bojích o čtvrté místo dlouho nevydržel – skončil na zemi. Naštěstí odešel po svých. A krátce po Beaubierovi upadl Celestino Vietti, který ve druhé polovině sezóny padá opravdu hodně často.

Osmnáct okruhů před cílem pokračoval na první pozici Arbolino. Ogura a Acosta spolu bojovali o druhé místo. Došlo k několika předjetím. Ogura nakonec nezvládl jednu ze zatáček a skončil na zemi. Jeho stroj udělal několik divokých přemetů. Jezdec je v pořádku, ale šance na titul je pryč. Fernandez se po Ogurově pádu posunul na třetí místo za svého kolegu Acostu. V tuto chvíli už mohl být Fernandez v klidu a pomalu se připravovat na oslavy titulu.

Čtrnáct kol před šachovnicí se vedení ujal Acosta. A krátce poté se před Arbolina dostal i Fernandez. Na čtvrtém místě kroužil Canet a pátý byl Aldeguer – ti už ovšem nebyli v těsném kontaktu s první trojicí.

V době, kdy do konce závodu zbývalo devět kol, pokračoval na první pozici Acosta. Fernandez byl zhruba 0,7 sekundy za ním na druhé pozici. První trojku uzavíral Arbolino.

O dvě kola později po kontaktu s Alcobou upadl Pasini. Oba do té chvíle bojovali v první desítce. Pasini je po nehodě v pořádku. Alcoba si po tomto incidentu musel za trest projet jedno dlouhé kolo. Krátce po Pasinim skončil na zemi i Canet. I on odešel po svých.

Do posledního kola najel jako první Acosta. Fernandez byl druhý se ztrátou zhruba 0,6 sekundy. Třetí Arbolino byl hodně daleko za nimi. Acosta se raduje z vítězství a z pozice nejlepšího nováčka roku. Augusto Fernandez se těší z druhého místa a samozřejmě hlavně ze zisku mistrovského titulu. Do královské kubatury se tedy Fernandez přesouvá jako šampion třídy Moto2. Spolu s Acostou a Fernandez se na podium dostal i Tony Arbolino. Do první pětky se dále vešli i Aldeguer a Arenas.

Salač si nakonec dojel pro body za třinácté místo.

GP Valencie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 51PedroAcosta Kalex 150,6 39'52,4130 2 37AugustoFernandez Kalex 150,5 1,232 3 14TonyArbolino Kalex 150 10,163 4 54FermínAldeguer Boscoscuro 149,7 14,407 5 75AlbertArenas Kalex 149,4 18,904 6 18ManuelGonzalez Kalex 149,3 20,554 7 96JakeDixon Kalex 149,3 21,244 8 52JeremyAlcoba Kalex 149 25,868 9 8SennaAgius Kalex 148,5 33,763 10 23MarcelSchrotter Kalex 148,4 35,117 11 64BoBendsneyder Kalex 148,4 35,598 12 72BorjaGomez Kalex 148,4 36,336 13 12FilipSalac Kalex 148,2 38,942 14 19LorenzoDalla Porta Kalex 148 41,71 15 16JoeRoberts Kalex 147,8 45,238 16 61AlessandroZaccone Kalex 147,4 51,827 17 81KeminthKubo Kalex 147,4 52,884 18 4Sean DylanKelly Kalex 147,3 53,109 19 17AlexEscrig MV Agusta 147,2 55,179 20 42MarcosRamirez MV Agusta 147,2 55,627 21 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 146,7 63,904 22 29TaigaHada Kalex 134,3 2 kola Neklasifikováni 40AronCanet Kalex 150,2 6 kol 11MattiaPasini Kalex 148,9 7 kol 28NiccolòAntonelli Kalex 146,8 11 kol 35SomkiatChantra Kalex 149,5 11 kol 13CelestinoVietti Kalex 104,9 18 kol 79AiOgura Kalex 149,8 18 kol 6CameronBeaubier Kalex 149 20 kol 21AlonsoLopez Boscoscuro 147,9 22 kol 24SimoneCorsi MV Agusta 0

Foto: Václav Duška Jr.