Moto2: Acosta si připsal druhou výhru v řadě

Do závodu prostřední třídy se dnes na Sachsenringu z prvního místa vydával Pedro Acosta. Spolu s ním z první řady vyráželi i Arbolino a Dixon. Český jezdec Filip Salač s přilbou ve speciálním designu startoval jako třináctý.

Závod byl vypsán na 25 kol. Po startu se do čela dostal Arbolino. Acosta klesl na druhé místo. Hned krátce po startu skončili na zemi Darryn Binder a Bo Bendsneyder. Jako viník nehody byl nakonec potrestán Jeremy Alcoba, který kolizi ustál bez pádu. Za zavinění nehody si Alcoba vysloužil průjezd dlouhým kolem. Bendsneyder po nehodě zamířil do zdravotního střediska na prohlídku.

Ještě během prvního kola se Acosta dokázal vrátit na první pozici před Arbolina. Salač se v úvodu závodu pohyboval na začátku druhé desítky.

Jednadvacet kol před závěrem pokračoval na první pozici Acosta. Arbolino zůstával druhý, ale už nebyl v těsném kontaktu s vedoucím Acostou. Třetí byl v tuto chvíli Canet. O kolo později skonči na zemi domácí Lukas Tulovic. Jezdec po nehodě klečel v kačírku a moc se mu nechtělo vstávat. Následně tedy zamířil do zdravotního střediska na okruhu.

Devatenáct okruhů před šachovnicí upadl ze třetí pozice Canet. Jezdec od nehody odběhl po svých, i když u toho trochu pokulhával. Na třetí místo se posunul Dixon. První pětku doplňovali Lopez a Chantra. Salač byl po Canetově pádu dvanáctý.

V době, kdy do konce závodu zbývalo čtrnáct kol, vedl Acosta s náskokem více než dvou vteřin před druhým Arbolinem. Třetí Dixon ztrácel na druhého Arbolina něco přes vteřinu. Čtvrtý byl Chantra. První pětku uzavíral Lopez. Salač se stále držel kolem dvanáctého místa.

Osm kol před závěrem už měl Acosta v čele náskok přes tři sekundy. Arbolino zůstával na druhé pozici, ale Dixon se mu docela přibližoval. Za třetím Dixonem následovala více než třívteřinová mezera, pak teprve jezdil Chantra. Salač se nikam vpřed neposouval, stále zůstával v druhé desítce.

Šest okruhů před koncem upadl Joe Roberts bojující ve skupině se Salačem. Jezdec se po nehodě zdál být v pořádku. Pořadí na čele se neměnilo.

Do posledního kola najel jako první Acosta s relativně komfortním náskokem. Arbolino a Dixon bojovali o třetí místo, ale k předjetí nedošlo. Arbolino zůstal před Dixonem až do konce. Acosta si připsal výhru. Arbolino dnes obsadil druhé místo, nicméně i nadále zůstává v čele šampionátu. Jake Dixon se opět musel smířit s třetí pozicí v závodě. Do první pětky se ve Velké ceně Německa vešli i Chantra a Lopez. Salač si z Německa veze body za třinácté místo.

GP Německa - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 37PedroAcosta Kalex 156,1 35'15,3150 2 14TonyArbolino Kalex 155,9 2,73 3 96JakeDixon Kalex 155,9 2,825 4 35SomkiatChantra Kalex 155,5 9,013 5 21AlonsoLopez Boscoscuro 155,2 12,274 6 18ManuelGonzalez Kalex 155,1 13,54 7 22SamLowes Kalex 155,1 14,457 8 54FermínAldeguer Boscoscuro 155 15,053 9 75AlbertArenas Kalex 155 15,219 10 13CelestinoVietti Kalex 155 15,397 11 11SergioGarcia Kalex 154,5 22,204 12 7BarryBaltus Kalex 154,4 23,478 13 12FilipSalac Kalex 154,4 23,586 14 79AiOgura Kalex 154,4 23,879 15 71DennisFoggia Kalex 154,3 24,947 16 52JeremyAlcoba Kalex 154,1 28,448 17 4Sean DylanKelly Kalex 153,8 32,574 18 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 153,6 35,241 19 99CarlosTatay Kalex 153,5 36,63 20 24MarcosRamirez Forward 152,6 48,79 21 23TaigaHada Kalex 151 71,766 22 27KasmaDaniel Kalex 150,2 83,431 Neklasifikováni 16JoeRoberts Kalex 154,4 7 kol 19LorenzoDalla Porta Forward 151,2 14 kol 28IzanGuevara Kalex 152,8 17 kol 40AronCanet Kalex 156,3 20 kol 3LukasTulovic Kalex 153 21 kol 15DarrynBinder Kalex 0 64BoBendsneyder Kalex 0

Foto: Ajo.fi