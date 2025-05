Moto2: Agius se ve Velké Británii raduje ze své první výhry

Aron Canet a David Alonso spolu v závěru bojovali o výhru tak vehementně, až nakonec vyhrál Agius. Druhý skončil Diogo Moreira. David Alonso dorazil do cíle jako třetí. Aron Canet obsadil čtvrté místo. Filip Salač si veze body za sedmé místo.

Harmonogram závodního víkendu ve Velké Británii je odlišný od ostatních závodních víkendů. Jako první svůj závod absolvují jezdci prostřední kubatury, poté budou závodit jezdci MotoGP a až nakonec se pojede závod třídy Moto3.

Pole position pro start britského závodu třídy Moto2 vybojoval Aron Canet. Spolu s ním z první řady vyráželi i Manuel Gonzalez a Diogo Moreira. Domácí Jake Dixon, který loni závod v Silverstone vyhrál, tentokrát startoval z třinácté pozice. Český jezdec Filip Salač vyrážel jako šestnáctý.

Na okruhu ještě zhruba hodinu před warm upem MotoGP pršelo a bylo hodně mokro, ale krátce po dešti zase vysvitlo slunce a rozfoukal se silný vítr, takže dráha rychle osychala. Jezdci Moto2 už do svého dnešního závodu vyrazili na pneumatikách do suchých podmínek.

Závod třídy Moto2 byl vypsán na sedmnáct kol. Po startu se vedení ujal Canet, ale Moreira na něj dost útočil. Gonzalezovi start vůbec nevyšel. Motocykl se mu opakovaně zvedal na zadní kolo, takže jezdec přišel o hodně pozic. Propadl se na jedenácté místo. Salač se v prvním kole pohyboval kolem čtrnácté pozice.

V druhém kole se o první místo přetahovali především Guevara, Canet a Moreira. Dobře si vedl i nováček David Alonso, který byl součástí první pětky. Rozestupy zatím zůstávaly relativně malé. I o kolo později bylo v čelní skupině minimálně šest jezdců.

Ve čtvrtém kole upadl Ortola a krátce poté došlo k incidentu mezi Gonzalezem a Baltusem. Gonzalez se po nepovedeném startu snažil prodírat vpřed, ale v momentě, kdy začal útočit na šesté místo, skončil na zemi. Bohužel vzal s sebou k zemi i Baltuse. Nejprve to vypadalo, že by Baltus kontakt s Gonzalezem mohl ustát jen s výjezdem mimo trať, ale nakonec Baltuse srazil Gonzalezův motocykl. Baltus upadl až těsně u ochranné bariéry, ale naštěstí by Baltus i Gonzalez měli být v pořádku. Incident bude vyšetřován po závodě.

V osmém okruhu vedl Canet, ale Moreira se držel těsně za ním. Blízko vedoucí dvojice byli i Agius, Alonso a Guevara. Na šestém místě už jezdil český jezdec Filip Salač, nicméně ten už měl v tuto chvíli zhruba dvousekundovou ztrátu na první pětku. Těsně za Salačovými zády jezdil Lopez.

V úvodu jedenáctého kola se na chvíli v čele ukázal Moreira, ale Canet jej rychle odsunul zpátky na druhou pozici. Třetí místo v té době patřilo Davidu Alonsovi, nicméně ještě před koncem tohoto kola došlo k další změně. Alonsovi se v jedné zatáčce podařilo předjet Moreiru i Caneta. Kolumbijec narozený v Madridu se tak na malý okamžik ocitl ve vedení závodu, což je situace, kterou v Moto2 ještě nezažil. Salač pokračoval na šesté pozici.

Tři kola před šachovnicí vedl Canet s mírným náskokem před druhým Alonsem. Třetí jezdil Moreira. Následovali Agius a Guevara. Na šestém místě se momentálně pohyboval Vietti. Salač klesl na sedmé místo.

Do posledního kola najel jako první Canet. Alonsa měl těsně za zády. Třetí Agius měl mírnou ztrátu na vedoucí dvojici. První pětku doplňovali Moreira a Guevara. Alonso se v posledním kole pokusil zaútočit na Caneta, ale útok mu nevyšel, naopak se k němu přiblížili Agius, Moreira a Guevara.

Alonso ještě v závěru znovu zaútočil na Caneta. Tentokrát se před něj dostal, ale nakonec první místo stejně neudržel. Canet a Alonso spolu bojovali tak vehementně, až nakonec vyhrál Agius. Pro Australana je to jeho první výhra v Moto2. Druhé místo vybojoval Diogo Moreira. David Alonso obsadil třetí místo a dočkal se tak svého prvního podia v prostřední kubatuře. Canet se nakonec musel smířit se čtvrtou pozicí. První pětku doplnil Guevara. Jako šestý dojel Celestino Vietti. Filip Salač dorazil do cíle jako sedmý. Ačkoliv Gonzalez dnešní závod nedokončil, zůstal v čele šampionátu. Canet ovšem jeho náskok značně snížil.

GP Velké Británie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Senna Agius Kalex 35'26,390 2 Diogo Moreira Kalex 0,434 3 David Alonso Kalex 0,498 4 Aron Canet Kalex 0,518 5 Izan Guevara Boscoscuro 0,673 6 Celestino Vietti Boscoscuro 2,82 7 Filip Salac Boscoscuro 3,437 8 Joe Roberts Kalex 4,448 9 Marcos Ramirez Kalex 4,683 10 Alonso Lopez Boscoscuro 5,07 11 Jake Dixon Boscoscuro 7,565 12 Albert Arenas Kalex 12,302 13 Zonta Vd Goorbergh Kalex 16,315 14 Tony Arbolino Boscoscuro 18,242 15 Jorge Navarro Forward 18,359 16 Sergio Garcia Boscoscuro 19,268 17 Ayumu Sasaki Kalex 19,489 18 Daniel Holgado Kalex 19,552 19 Deniz öncü Kalex 20,093 20 Yuki Kunii Kalex 25,723 21 Daniel Muńoz Forward 40,56 Neklasifikováni Ivan Ortola Boscoscuro 06'19,122 Manuel Gonzalez Kalex 06'17,458 Barry Baltus Kalex 06'17,226

Zdroj: motogp.com, foto: Intact GP/R. Lekl