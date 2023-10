Moto2: Aldeguer dnes v Thajsku proměnil pole position ve vítězstí

Thajský závod třídy Moto2 byl vypsán na 22 kol a jako první se do něj pouštěl Fermin Aldeguer. A byl to právě on, kdo se v prvním kole ujal vedení. Salač, jenž startoval z osmnácté pozice, byl po prvním kole devatenáctý. Aron Canet ulil start, což pro něj znamenalo penalizaci v podobě dvou dlouhých kol. V době, kdy byla oznámena Canetova penalizace, jezdil Španěl na šesté pozici.

Devatenáct kol před závěrem pokračoval na první pozici Aldeguer. Druhý byl Acosta a třetí Ramirez. Domácí jezdec Chantra bojoval na čtvrtém místě. První pětku uzavíral Lopez. V úvodních kolech závodu upadli Surra, Hada a pak také Roberts.

Když do konce závodu zbývalo osmnáct kol, upadl Jake Dixon. Pád to byl poměrně divoký. Dixon před tím vrazil do zadní části stroje Celestina Viettiho. Vietti to nakonec položil jen o pár zatáček dále. Dixon po nehodě zamířil do zdravotního střediska na prohlídku.

Patnáct okruhů před cílem stále vedl Aldeguer. Druhé místo držel Acosta. Na třetí pozici se posunul domácí Chantra. První pětku doplňovali Španělé Ramirez a Lopez. Na šestém místě jezdil Arbolino. Pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil také Sergio Garcia. Jezdec odešel po svých.

Ani v době, kdy do konce závodu zbývalo třináct kol, se nic neměnilo na provizorním podiu. Aldeguer, Acosta i Chantra drželi pozice. Na páté místo (před Lopeze) se posunul Arbolino. Salač zůstával mimo bodované pozice.

Deset kol před šachovnicí vedl Aldeguer přibližně o tři sekundy před Acostou. Acosta jezdil na druhém místě poměrně osamoceně. Chantra byl za Acostou o více než tři vteřiny. Arbolino se snažil útočit na Ramireze. V následujícím kole se mu podařilo dostat se před něj na čtvrtou příčku. Pokud by jezdci dojeli závod v tomto pořadí, Acosta by si musel na svou korunovaci ještě počkat minimálně do příštího závodu v Malajsii. Aby se Acosta stal šampionem už dnes, potřeboval by Arbolina na horší pozici.

Šest kol před závěrem se na prvních čtyřech místech drželi Aldeguer, Acosta, Chantra a Arbolino, přičemž rozestupy mezi nimi byly relativně velké. Pátý Ramirez na Arbolina ztrácel a navíc se mu přibližovali Arenas a Ogura.

Pořadí na prvních čtyřech pozicích se neměnilo ani v době, kdy do konce závodu zbývalo odjet tři kola. Vzhledem k velkým rozestupům v první čtyřce se ani nedalo předpokládat, že by v závěru mohlo dojít k nějaké bitvě o místa na podiu. Souboje se odehrávaly až na pátém až sedmém místě, kde jezdili Ogura, Ramirez a Arenas.

Aldeguer si po startu z pole position dojel pro výhru. Druhý skončil Pedro Acosta. Domácí Somkiat Chantra slaví třetí místo. Tony Arbolino dorazil do cíle jako čtvrtý. Acosta tedy ještě nemá titul jistý. Musí si minimálně dva týdny počkat.

Filip Salač dojel sedmnáctý, což znamená, že si z Thajska žádné body neveze.

GP Thajska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Fermin Aldeguer Boscoscuro 35'20,8800 2 Pedro Acosta Kalex 3,481 3 Somkiat Chantra Kalex 9,794 4 Tony Arbolino Kalex 12,923 5 Ai Ogura Kalex 14,451 6 Marcos Ramirez Kalex 14,816 7 Albert Arenas Kalex 15,03 8 Alonso Lopez Boscoscuro 18,36 9 Izan Guevara Kalex 19,798 10 Manuel Gonzalez Kalex 20,564 11 Aron Canet Kalex 20,962 12 Dennis Foggia Kalex 24,198 13 Jeremy Alcoba Kalex 25,593 14 Sam Lowes Kalex 26,526 15 Darryn Binder Kalex 33,565 16 Bo Bendsneyder Kalex 33,716 17 Filip Salac Kalex 33,734 18 Barry Baltus Kalex 35,157 19 Alex Escrig Forward 37,586 20 Rory Skinner Kalex 42,531 21 Mattia Casadei Kalex 55,552 22 Kohta Nozane Kalex 64,82 23 Lukas Tulovic Kalex 87,793 Neklasifikováni Zonta Vd Goorbergh Kalex 29'24,5020 Sergio Garcia Kalex 11'23,1570 Jake Dixon Kalex 06'29,1200 Celestino Vietti Kalex 06'28,9860 Taiga Hada Kalex 03'19,0270 Joe Roberts Kalex 03'16,8060 Alberto Surra Forward

Foto: Speed Up